Уже пять человек заразились клещевым энцефалитом в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области с начала сезона зарегистрировали пять случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у 12-летнего ребенка. Таким образом за неделю число зараженных выросло.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 22 июля, заражение произошло после укусов клещей в Городецком, Ветлужском и Чкаловском округах, а также в Иркутской области. Все заболевшие не обращались за экстренной профилактикой после укуса клеща.

Кроме того, в регионе подтвержден 41 случай иксодового клещевого боррелиоза. Заболевания выявили у жителей Нижнего Новгорода, Бора, Кулебак, Шахуньи, а также Вачского, Кстовского, Краснобаковского, Тонкинского, Балахнинского, Городецкого, Дальнеконстантиновского, Ветлужского, Семеновского и Сосновского округов. В 96% случаев заражение произошло на территории Нижегородской области.

Всего с начала года в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обратились 5801 человек, включая 1573 детей. Это на 13% меньше среднего многолетнего уровня.

Чаще всего жители сталкивались с клещами на садовых участках (36%) и придомовых территориях (35%). Еще 18% укусов произошли в лесах, 10% — в парках и скверах.

Специалисты исследовали 7651 клеща, из них 7307 были сняты с людей. Возбудители различных инфекций обнаружили почти у каждого пятого исследованного клеща. В частности, вирус клещевого энцефалита выявили у 13 клещей, боррелии — у 1203, анаплазмы — у 253, эрлихии — у 36.

Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином после укусов получили 891 человек, в том числе 864 ребенка.

Ранее специалисты предупредили нижегородцев об опасности туляремии в дачный сезон.

Фото: Александр Воложанин