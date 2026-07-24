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Общество

Мэр Шалабаев и директор филиала «Т Плюс» Гнеушева провели рабочую встречу на Новогорьковской ТЭЦ

24 июля 2026 09:00 Общество
Мэр Шалабаев и директор филиала «Т Плюс» Гнеушева провели рабочую встречу на Новогорьковской ТЭЦ

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала «Т Плюс»

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева обсудили ход подготовки Новогорьковской ТЭЦ к отопительному периоду в ходе рабочего визита на станцию.

Энергетики уже завершили ремонт двух энергетических котлов и паровой турбины № 6, сейчас плановые работы проходят на котлоагрегате № 8. В числе крупных проектов года — инспекции обеих газовых турбин, капитальный ремонт оборудования дожимной компрессорной станции, которая обеспечивает подачу топлива в газотурбинные установки.

«Комплексная подготовка к предстоящей зиме — главное условие стабильной работы станции и надёжного теплоснабжения жителей. Все запланированные работы идут штатно, без отклонений от графика», — сообщила Ирина Гнеушева.

«Предприятие активно вкладывается в модернизацию своего производства. Только за три предшествующих года в развитие ТЭЦ вложено более 2 млрд рублей. Ещё порядка 300 млн рублей направлено непосредственно на подготовку к отопительному периоду 2026−2027 годов. Это достаточная цифра, чтобы чувствовать себя уверенно в новом осенне-зимнем сезоне», — отметил Юрий Шалабаев.

Новогорьковская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой жителей Кстова. Станция была введена в эксплуатацию в декабре 1956 года, в этом году ей исполнится 70 лет.

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Теги:
Отопительный сезон Т Плюс
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