"Организатор школьного питания должен ремонтировать школьное оборудование, а не просто снимать "сливки", - Игорь Богданов Общество

Игорь Богданов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Организатор школьного питания должен ремонтировать школьное оборудование, а не просто снимать "сливки", - прокомментировал депутат Думы Нижнего Новгорода Игорь Богданов проект решения администрации об организации школьного питания по конкурсам.



На внеочередном заседании Думы 11 июля 2018 года глава города Владимир Панов предложил депутатам совместно обсудить документ. Богданов считает, что дело не столько в конкурсах, сколько в том, что организаторы питания должны не просто поставлять продукты, а ремонтировать школьное оборудование.



"Лет 10 администрация проводила все без конкурсов, и все прекрасно работало. Были замечания, но они связаны с нехваткой оборудования, а само питание нормализовалось. Продукты нормальные. Другое дело, что питание не должно стоить дорого. Я не понимаю желание администрации поменять схему. Если они подчиняются УФАС, то необходимо организовать торги, только не один большой лот, а несколько, чтобы не выиграл очередной коррупционер. Важно, чтобы могли участвовать все желающие, и организатор питания обязательно ремонтировал школьное оборудование, а сейчас только получают прибыль. Мое мнение, что не в интересах детей все это организовано сейчас", - подчеркнул он.



Ранее Панов заявлял о том, что он не исключает преобразования МП "Единый центр муниципального заказа" в акционерное общество, также было озвучено предложение о том, чтобы каждая школа получила свой пищеблок и собственных поваров. "Ни в коем случае нельзя сваливать все это на плечи директора школы. Чтобы каждая школа проводила конкурсы, для этого нужны деньги, а у них нет. К тому же, родительская плата за питание – величина непостоянная, сложно планировать расходы. Школа должна учить и воспитывать детей, а не заниматься субподрядной работой. Мы что только не делаем уже. Скоро роды в школах принимать будем!", - добавил он.



Напомним также, что 6 июля Вячеслав Немцев покинул пост генерального директора нижегородского МП "Единый центр муниципального заказа" (ЕЦМЗ), который обеспечивает школьным питанием 110 школ города.