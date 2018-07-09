"Если ничего не делать, Пенсионный фонд просто схлопнется", - Евгений Лебедев Политика

Евгений Лебедев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Если ничего не делать, Пенсионный фонд просто схлопнется", - заявил журналистам председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, комментируя одобрение региональным парламентом проекта федерального закона о повышении пенсионного возраста, 12 июля 2018 года.



"Проект вызвал бурю эмоций, но я должен констатировать, что многие общественные организации и партии выхватили из контекста только то, что будет повышение пенсионного возраста. Да, это не могло не вызвать жесткой реакции общества. Но было бы правильно, если бы людям попытались объяснить еще какие-то вещи. Что я имею в виду: в России проживает 140 млн человек, из них 43 млн человек - пенсионеры. Если мы из остального количества уберем еще тех, кто не работает, то у нас получается около 75-80 млн человек. Такое соотношение недопустимо. Если ничего не делать, Пенсионный фонд просто схлопнется, потому что он должен пополняться. Ресурс должен быть возобновляемым. Когда я стал депутатом в 2006 году, люди приходили и жаловались не на дороги и протекающие крыши, а на то, что им три месяца не платят пенсию. И я в этой ситуации ничего не мог сделать", - отметил Лебедев.



"Мы ведем большую работу с коллективами. Понятно, что вопрос непростой, но в итоге мы все равно находим понимание. Думаю, что наши коллеги из профсоюзов начали эту акцию в порыве горячности и не разобрались, что закон не изменит жизнь с 1 июля. У нас есть время работать над этим законом, потому что его планируется принимать только в сентябре. Мы призываем всех включиться в эту работу и не политизировать вопрос, потому что нам очень важно, чтобы пенсионная система работала четко, а люди, заслужившие своим трудом пенсию, получали ее в достойном размере", - заключил председатель ЗС НО.



Напомним, правительство РФ предлагает повысить пенсионный возраст до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Данный вопрос внесен на рассмотрение в Госдуму РФ, которая принимает отзывы и предложения от региональных парламентариев до 17 июля.