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Общество

Комиссия рассмотрит вопрос отзыва лицензий около 100 ДУКов в Нижегородской области к сентябрю

12 июля 2018 14:56  [114] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комиссия рассмотрит вопрос отзыва лицензий около 100 ДУКов в Нижегородской области к сентябрю. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона 12 июля 2018 года.

Согласно информации, сегодня лицензионная комиссия под председательством министра энергетики и ЖКХ области Андрея Черткова лишила лицензии четыре домоуправляющие компании, которые ранее были признаны банкротами: МУП ЖКХ "Ильинское" (Городецкий район), ООО "ГДК" (Выкса), ООО "Жилсервис-2" (Арзамасский район) и ООО "Кулебакская центральная управляющая компания". Ранее лицензия была аннулирована у ООО "УК "Твой дом" (Нижний Новгород), в конце июня мнение комиссии было поддержано судом.

"В 2018 году вступили в силу изменения федерального законодательства, позволяющие лишать домоуправляющие компании лицензии. В августе будут рассмотрены дела еще около ста домоуправляющих компаний, которые не занимаются своей прямой деятельностью – содержанием многоквартирных домов. Одновременно усиливается контроль за работой управляющих компаний со стороны Госжилинспекции. Некоторые из этих компаний были созданы только для того, чтобы копить долги и перепоручать управление домом другим организациям. Этот процесс мы сейчас останавливаем, чтобы жители были спокойны и за свои деньги, и за качество предоставляемых услуг", - отметил Чертков.

Особое внимание ГЖИ уделяет также тем компаниям, которые значатся как домоуправляющие, но не имеют в управлении ни одного дома.

"Решения лицензионной комиссии доводятся до муниципальных властей, которые, в свою очередь, обязаны проинформировать жителей. После этого новая управляющая компания выбирается общим собранием жильцов многоквартирного дома, а если этого не происходит, орган МСУ проводит открытый конкурс", - сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Игорь Сербул.

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Теги:
ДУК ЖКХ
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