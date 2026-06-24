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Общество

Нижегородский аэропорт работает с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА

24 июня 2026 12:48 Общество
Нижегородский аэропорт работает с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА

Аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова осуществляет прием и отправку рейсов по согласованию с профильными ведомствами. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что такие меры связаны с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании.

Напомним, что ограничения на работу аэропорта объявлялись два раза в течение сегодняшнего утра.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью Нижегородская область подверглась атаке 23 беспилотников. В результате падения обломков были повреждены промышленный объект, несколько автомобилей и жилые дома.

После возгорания одного из жилых домов погибли два человека. Еще двоих мужчин доставили в больницу. По имеющейся информации, угрозы их жизни нет.

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Теги:
Авиасообщение Аэропорт
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