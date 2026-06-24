Звания почетных ветеранов и заслуженных работников присвоили 55 нижегородцам Общество

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на заседании 24 июня под председательством Евгения Чинцова приняли решения о присвоении почетных званий 55 жителям города. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Десяти нижегородцам присвоено звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода». Его удостоены горожане, имеющие личные заслуги и высокие результаты в различных сферах труда, внесшие значительный вклад в развитие города и продолжающие активно участвовать в ветеранском движении после выхода на пенсию.

Звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» в 2026 году присвоено Валерию Бирюкову, Ларисе Большаковой, Сергею Бурнину, Леониду Карасеву, Ирине Колонской, Юрию Колмакову, Наталье Крыловой, Юрию Модину, Елене Поляшовой и Надежде Рудченко.

Среди награжденных — председатели и заместители председателей районных и первичных ветеранских организаций, ветераны боевых действий, Вооруженных сил и МЧС, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении, житель блокадного Ленинграда. Почти все они имеют статус «Ветеран труда», некоторые — звание заслуженного ветерана Нижегородской области. Трудовой стаж большинства превышает 30 лет, а общественной работе каждый из них посвятил от 10 до 30 лет.

«Сегодня мы приняли важное решение о присвоении звания „Почетный ветеран города Нижнего Новгорода“ десяти нижегородцам. Биографии этих людей — живая история нашего города, а их труд — пример для подрастающего поколения», — подчеркнул Евгений Чинцов.

Кроме того, депутаты согласовали присвоение почетного звания заслуженного работника 45 представителям девяти социально значимых профессий.

Награды присуждены за особые заслуги в профессиональной деятельности на благо жителей города и вклад в развитие Нижнего Новгорода. Звание присваивается при наличии не менее 10 лет стажа в соответствующей организации и профессиональных достижений. Оно также может быть вручено за подвиг, совершенный на территории города, с проявлением мужества, смелости и отваги. Ежегодно в каждой категории награждают не более пяти человек.

В этом году звания получили по пять представителей девяти сфер: пожарной охраны, здравоохранения, образования, полиции, социальной защиты, культуры и искусства, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, а также физической культуры и спорта.

Ранее на заседании Гордумы стало известно, что бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год увеличат.