Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2026 12:16
Улицу в центре Нижнего Новгорода перекроют на месяц
24 июня 2026 11:45
Звания почетных ветеранов и заслуженных работников присвоили 55 нижегородцам
24 июня 2026 10:25
Партийный десант «ЕР» проверил капремонт школы и детского лагеря в Бутурлинском округе
24 июня 2026 10:08
Нижегородский аэропорт возобновил работу после утренних ограничений
24 июня 2026 09:55
Карантин по бешенству ввели в поселке Воротынского округа
24 июня 2026 09:54
Автозаводская ТЭЦ продолжает системную работу по обновлению ключевого оборудования
24 июня 2026 09:00
Три рейса отменили и шесть задержали в нижегородском аэропорту 24 июня
24 июня 2026 08:15
Глеб Никитин проверил ситуацию с топливом на одной из нижегородских АЗС
24 июня 2026 07:49
План «Ковер» ввели в нижегородском аэропорту утром 24 июня
24 июня 2026 07:00
Нижегородцам назвали три опасных заболевания, которые ждут детей этой осенью
Общество

Звания почетных ветеранов и заслуженных работников присвоили 55 нижегородцам

24 июня 2026 11:45 Общество
Гордума присвоила звания почетных ветеранов и заслуженных работников 55 нижегородцам

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на заседании 24 июня под председательством Евгения Чинцова приняли решения о присвоении почетных званий 55 жителям города. Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

Десяти нижегородцам присвоено звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода». Его удостоены горожане, имеющие личные заслуги и высокие результаты в различных сферах труда, внесшие значительный вклад в развитие города и продолжающие активно участвовать в ветеранском движении после выхода на пенсию.

Звание «Почетный ветеран города Нижнего Новгорода» в 2026 году присвоено Валерию Бирюкову, Ларисе Большаковой, Сергею Бурнину, Леониду Карасеву, Ирине Колонской, Юрию Колмакову, Наталье Крыловой, Юрию Модину, Елене Поляшовой и Надежде Рудченко.

Среди награжденных — председатели и заместители председателей районных и первичных ветеранских организаций, ветераны боевых действий, Вооруженных сил и МЧС, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении, житель блокадного Ленинграда. Почти все они имеют статус «Ветеран труда», некоторые — звание заслуженного ветерана Нижегородской области. Трудовой стаж большинства превышает 30 лет, а общественной работе каждый из них посвятил от 10 до 30 лет.

«Сегодня мы приняли важное решение о присвоении звания „Почетный ветеран города Нижнего Новгорода“ десяти нижегородцам. Биографии этих людей — живая история нашего города, а их труд — пример для подрастающего поколения», — подчеркнул Евгений Чинцов.

Кроме того, депутаты согласовали присвоение почетного звания заслуженного работника 45 представителям девяти социально значимых профессий.

Награды присуждены за особые заслуги в профессиональной деятельности на благо жителей города и вклад в развитие Нижнего Новгорода. Звание присваивается при наличии не менее 10 лет стажа в соответствующей организации и профессиональных достижений. Оно также может быть вручено за подвиг, совершенный на территории города, с проявлением мужества, смелости и отваги. Ежегодно в каждой категории награждают не более пяти человек.

В этом году звания получили по пять представителей девяти сфер: пожарной охраны, здравоохранения, образования, полиции, социальной защиты, культуры и искусства, дорожного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, а также физической культуры и спорта.

Ранее на заседании Гордумы стало известно, что бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год увеличат.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума Звание Награды
Поделиться:
Новости по теме
22 июня 2026 14:44
Нижегородская семья признана одной из лучших студенческих семей России
19 июня 2026 21:03
Утверждены кандидатуры для присвоения почётных званий в Нижегородской области
17 июня 2026 17:27
Нижегородские медики получили награды за высокие результаты работы
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных