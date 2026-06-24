Нижегородцам рассказали, как продвигается проект дублера улицы Родионова Общество

Фото: Александр Воложанин

Специалисты начали подготовку документов для строительства дублера улицы Родионова. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в МБУ «Нижегородгражданпроект».

Напомним, первая информация о возможном строительстве дублера Родионова появилась более трех лет назад. Например, в апреле 2023 года региональный Минград выдал разрешение на разработку проекта и проведению работ по планировке и межеванию территории.

Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до улицы Бринского вдоль реки Кова в Нижегородском и Советском районах. Сейчас стартовала подготовка документации по планировке этой территории, в ходе которой будут определены границы трассы и сформированы участки для строительства.

В содействии с департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации города специалисты прорабатывают маршрут, про которому пройдет дорога, ее основные технические характеристики и размещение стройплощадок.

Кроме того, идет обсуждение необходимости изъятия земельных участков, а также решений по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Сроки строительства пока неизвестны, их определят лишь после того, как минград утвердит всю необходимую документацию. Тогда же будет поднят вопрос об источниках и объемах финансирования проекта.

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