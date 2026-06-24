Нижегородцам напомнили правила помощи пассажирам в метро Общество

Нижегородцам рассказали правила оказания первой помощи в метрополитене после ЧП, случившегося утром 23 июня. Информацию опубликовал Telegram-канал «МетроНН».

Напомним, движение поездов остановилось в час пик из-за падения человека на рельсы. Позже выяснилось, что девушке стало плохо при выходе из вагона на станции «Чкаловская».

Сотрудники подземки и спасатели оказали пострадавшей экстренную помощь, ее госпитализировали в больницу с травмами средней тяжести. Движение поездов метрополитена возобновили в течение 30 минут.

Горожанам напомнили: если человеку стало плохо в вагоне, пассажирам следует нажать экстренную кнопку «Связь с машинистом» и сообщить номер вагона. Согласно инструкции, работник метро должен вызвать врачей к ближайшей станции. До этого момента рекомендуется начать оказывать первую помощь.

В случае, когда человек испытывает недомогание на самой станции, очевидцам необходимо обратиться к дежурному или сотруднику УВД на метрополитене, либо же воспользоваться тревожной кнопкой.

За время до прибытия врачей работники могут оказать первую помощь. Также не стоит оставлять пострадавшего одного.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородское метро продлит работу из‑за концерта Басты (16+).