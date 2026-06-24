Опубликован прогноз погоды на июль в Нижегородской области

Гидрометцентр России опубликовал предварительный прогноз погоды на июль в Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ГУ МЧС по региону.
Средняя температура воздуха в течение второго летнего месяца составит +19…+20 градусов, что соответствует многолетним значениям.
Количество осадков в июле также ожидается в пределах нормы — 65−90 мм.
Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева рассказала НИА «Нижний Новгород», придет ли жара в региональную столицу в ближайшее время.
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