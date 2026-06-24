Новый коттеджный поселок построят в Нижегородской области Общество

Фото: ДОМ.РФ

ДОМ.РФ объявил торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Речь идет об участке в Лыскове площадью 10,11 га. Градостроительный потенциал территории — не менее 9,2 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья.

Подать заявку на участие в электронных торгах можно до 17 августа, аукцион пройдет 21 августа. Начальная цена права заключения договора КРТ составляет 1,82 млн рублей.

Участок расположен рядом с улицами Водозаборная и Казанская, что неподалеку от трассы М‑7. Окружают землю свободные территории и садовые товарищества, вблизи проходит река Валава. Кроме того, рядом находится Лысковский плодопитомник.

В радиусе до 1,2 км представлена необходимая инфраструктура: магазины, соцобъекты, гостиницы, банки и заведения общепита. Остановка общественного транспорта «Лысково — Ярмарка» расположена в 100 метрах. Расстояние до берега Волги составляет около 9,5 км, а до Нижнего Новгорода — порядка 70 км.

Согласно условиям договора КРТ, помимо индивидуальных и блокированных жилых домов, предусмотрено строительство объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также благоустройство и озеленение территории. Срок реализации проекта — семь лет.

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