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Общество

Сезонный автобусный маршрут №202 запустят в Кстове в июле

24 июня 2026 15:39 Общество
Сезонный автобусный маршрут №202 запустят в Кстове в июле

Фото: Александр Воложанин

В июле в Кстове начнет работать сезонный маршрут №202. Об этом сообщили в ЦРТС.

Автобус будет курсировать по направлению «Автостанция Кстово — Сады „Отдых“».

Новый маршрут вводят для обеспечения транспортной связи города с промышленным районом, а также с садовыми товариществами «Отдых» и «Березка».

Работа маршрута продлится до 30 сентября.

«После установления маршрута будут проведены мероприятия по определению перевозчика для заключения государственного контракта», — добавили в ЦРТС.

Ранее сообщалось, что найдены перевозчики для 19 маршрутов автобусов в Дзержинске и Арзамасе.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт ЦРТС
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