Сезонный автобусный маршрут №202 запустят в Кстове в июле

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В июле в Кстове начнет работать сезонный маршрут №202. Об этом сообщили в ЦРТС.
Автобус будет курсировать по направлению «Автостанция Кстово — Сады „Отдых“».
Новый маршрут вводят для обеспечения транспортной связи города с промышленным районом, а также с садовыми товариществами «Отдых» и «Березка».
Работа маршрута продлится до 30 сентября.
«После установления маршрута будут проведены мероприятия по определению перевозчика для заключения государственного контракта», — добавили в ЦРТС.
Ранее сообщалось, что найдены перевозчики для 19 маршрутов автобусов в Дзержинске и Арзамасе.
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