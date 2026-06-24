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Общество

Партийный десант «ЕР» проверил капремонт школы и детского лагеря в Бутурлинском округе

24 июня 2026 10:25 Общество
Партийный десант «ЕР» проверил капремонт школы и детского лагеря в Бутурлинском округе

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Бутурлинском муниципальном округе Партийный десант во главе с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области Рустамом Досаевым, региональным координатором партийного проекта «Новая школа» Маргаритой Банниковой, главой местного самоуправления Марией Петровой и секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Николаем Чичковым проинспектировал ход капитального ремонта в Ягубовской средней школе и детском оздоровительно-образовательном центре «Надежда».

«Мы проверили, как идут работы в лагере и школе. Везде виден высокий темп и ответственный подход. В „Надежде“ уже созданы комфортные условия для детей, в Ягубовской школе капитальный ремонт еще продолжается. Важно, что такие объекты находятся под постоянным контролем партии „Единая Россия“, чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Уверен, к 1 сентября дети получат обновлённую школу. Я тоже внесу свой вклад — помогу с тем, что не вошло в тендер: банкетки, жалюзи, чтобы школе было по-настоящему уютно. Мы инвестируем в будущее наших детей, и это главное», — отметил Рустам Досаев.

Первым объектом визита стала Ягубовская школа, построенная в 1980 году. Сегодня здесь обучаются около 60 детей из шести населённых пунктов, более половины школьников добираются до места учебы на организованном подвозе. В 2021 году в рамках государственной программы капитального ремонта образовательных организаций здесь обновили кровлю. В 2022 году на базе школы открылся центр «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности. С этой целью были отремонтированы три класса и две лаборатории, закуплена мебель и современное цифровое оборудование. В том же году капитально отремонтирован спортивный зал. В 2026 году в школе стартовал новый этап: капитальный ремонт внутренних помещений на сумму почти 7 миллионов рублей и системы водоотведения за счёт местного бюджета.

«Ягубовская школа — один из примеров системной работы по обновлению сельских школ в рамках Народной программы. Здесь идёт масштабный ремонт, и уже к 1 сентября ребята сядут за парты в обновлённых, современных светлых классах. Очень важно, что к выбору цветовых решений мы привлекли самих учеников, их родителей и педагогов — это создаёт атмосферу, в которой комфортно учиться и работать. Такие проекты доказывают: даже в небольшой школе можно создать современное пространство для учёбы», — подчеркнула Маргарита Банникова.

«Мы сейчас находимся в школе, которая станет последним объектом капитального ремонта в Бутурлинском округе по программе „Новая школа“. Все детские сады и школы мы уже привели в порядок — и вот теперь завершаем эту большую работу. Я очень доволен, что все партийные проекты работают у нас в полную силу и приносят реальный результат», ­ — подытожил секретарь местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета депутатов Бутурлинского муниципального округа Николай Чичков.

Вторым пунктом инспекции стал детский оздоровительно-образовательный центр «Надежда», где прошло торжественное открытие лагеря после капитального ремонта. В рамках федерального проекта по созданию условий для отдыха и оздоровления детей здесь построены два быстровозводимых корпуса. Дети проживают в благоустроенных комнатах на 4 человека с санузлами и душевыми. Закуплена новая мебель, оборудование для столовой, компьютерная и акустическая техника, стиральные машины.

«Раньше здесь было просто поле, а дети жили в старом здании по 14−16 человек в комнате. Теперь у нас два благоустроенных корпуса, комнаты со всеми удобствами. Светло, тепло, современно. Закуплено много мебели и оборудования. Дети очень довольны, говорят, что стало намного комфортнее. Мы рады, что смогли создать такие условия для отдыха», — пояснила директор детского оздоровительно-образовательного центра «Надежда» Валентина Осютина.

На территории лагеря оборудован медицинский пункт, современные игровые и спортивные площадки, включая универсальное поле для футбола, волейбола и баскетбола. Проведены капитальный ремонт пищеблока, устройство вентиляции, ремонт медблока, ограждение и благоустройство территории. Ежегодно в «Надежде» отдыхают более 300 детей из разных городов, а круглогодично здесь проходят спортивные сборы и соревнования регионального и федерального уровней.

Один из школьников, отдыхающих в детском оздоровительно-образовательном центре, поделился личными впечатлениями.

«Мне здесь очень нравится: и живётся хорошо, и кормят вкусно, и комнаты удобные — кровати мягкие, пледы тёплые. Самое классное, что здесь много новых друзей и каждый день что-то интересное: дискотеки, игры, футбол, волейбол. В игровой комнате мы репетируем танцы, а вечером собираемся в кружок, ставим стулья, передаём свечку и рассказываем, как прошёл день. Ещё смотрим фильмы, играем в настолки, гуляем на улице — всего хватает для отличного отдыха», — рассказал Артём Абрамычев.

По итогам осмотра участники партийного десанта отметили высокие темпы ремонтных работ и качество выполненных преобразований. Особое внимание было уделено соблюдению сроков и безопасности объектов.

Напомним, партийный проект «Новая школа» направлен на модернизацию образовательной инфраструктуры, создание современных и безопасных условий для обучения и отдыха детей. Мониторинг хода капитального ремонта позволяет оперативно выявлять проблемные вопросы и добиваться их решения, чтобы каждая школа и каждый лагерь в регионе соответствовали самым высоким стандартам.

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Теги:
Детские лагеря Единая Россия
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