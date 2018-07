Опубликована программа фестиваля электронной музыки Alfa Future People под Нижним Новгородом Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Опубликована программа фестиваля электронной музыки Alfa Future People под Нижним Новгородом. Об этом организаторы фестиваля сообщили 12 июля 2018 года.

Согласно информации, посетителей фестиваля ждут выступления более 100 диджеев, 15 часов лекций на футуристические темы, 23 вида спорта и новые гаджеты. Мероприятие пройдет с 10 по 12 августа в поселке Большое Козино.

Хедлайнерами фестиваля станут Tieso, Steve Aoki, Alesso и Afrojack. Также запланированы выступления Aly&Fila, Aphrodite, DVBBS, Gareth Emery, Going Deeper, KSHMR, Swanky Tunes, Vini Vici, Yellow Claw. Музыканты выступят на сцене равной по высоте девятиэтажному дому.

На сцене GATE7 гостей будут ждать сеты представителей таких стилей, как хардстайл, драм-н-бейс и даже шугейз. На протяжении трех дней здесь будут выступать: Flux Pavilion, Fonarev, Headhunterz, Krewella, Modestep, Noisecontrollers, Rudimental Dj Set, Slander, Slushii, Subfocus, Виктор Строгонов, Volac, Zeskullz, Дельфин, Netsky и What So Not.

Второй год на фестивале будет представлена специальная сцена Miller Future Music, на которой выступят исполнители техно: Louisahhh, Atom TM&Tobias, Ben Klock, Boys Noize, Jan Blomqvist, Marcel Dettmann, Vitalic live, Abelle, Adamov, Bvoice&Anrilov, Boym, EL b2b Shutta, Inga Mauer, Kovyazin D, Kurmyshev, Mashkov, Mujuice, Nocow, Philipp Gorbachev, Sofia Rodina, Dr.Spy.der, Zabelin.

На сцене ShowCast Stage by Alfa-Bank выступят 30 диджеев, отобранных в ходе масштабного всероссийского кастинга, организованного проектом по поиску талантов ShowCast совместно с Альфа-Банком. Ну а ближе к ночи победителей конкурса сменят известные исполнители электронной музыки: Proxy, Alexander Popov, Anton Bruner, Byor, Dima Dem, Dropzone, Filatov&Karas, Fonarev, Gambino Sound Machine, John B, Lost Capital, Nadya, Peter Lankton, Profit, Slider&Magnit, Teddy Killerz, The Dual Personality, Tigerlay, Van Murten. Сцена оформлена художником Покрасом Лампасом.

Впервые на фестивале можно будет сдать нормы ГТО. Также на AFP пройдут уже ставшие традиционными соревнования по волейболу, футбольный фристайл, EMS-тренировки, соревнования по лазертагу, мастер-классы по Альфа-Гравити и от одного из самых гибких людей в мире. В 2018 году зона спорта на Alfa Future People будет увеличена до 10 тысяч кв. м, за три дня на ней выступят 500 профессиональных спортсменов.

В зоне технологий, состоящей из трех шатров, посвященных темам здоровья, коммуникаций, саморазвития, безопасности и экологии, развернется масштабная выставка высокотехнологичных гаджетов. Среди которых: вертикальная агроферма от художника Ивана Карпова, умная система гидратации, футуристичный скутер-чемодан, очки дополненной реальности для велосипедистов, персональный тренер будущего, высокотехнологичный магазин, в котором можно будет приобрести товары за информацию.

Тема технологичного образования будет продолжена в лектории. Гостей фестиваля ждут 12 часов лекций от гуру бизнеса, искусства и высокотехнологичных стартапов: ведущего Матч-ТВ Дмитрия Игнатова, ЗОЖ-видеоблогера Алекся Утина, создателя онлайн-фермы Дмитрия Павлова, основателя единственной в Европе криолаборатории для заморозки людей Данилы Медведева, изобретателя и создателя бионических протезов Ильи Чеха, музыканта Владимира Фонарева и эксперта центра анализа угроз лаборатории Касперского Дениса Макрушина. Также на фестивале будут работать шатры, посвященные VR-играм.

На AFP будет работать 160 точек Wi-Fi, 65 точек фудкорта с 10 разными кухнями мира: от японской до вегетарианской, а представители стрит-фуда соберутся в 20 фудтраках.

В 2018 году впервые на Alfa Future People будет построена территория современного искусства. На ней будут представлены футуристичные инсталляции, созданные в коллаборации с Британской Высшей Школой Дизайна. Студенты и выпускники "Британки" в течение двух месяцев участвовали в творческом конкурсе на создание лучшей концепции. Кроме того, специальным гостем Альфа-Банка на фестивале станет художник, автор самой большой каллиграфии в мире Лампас. 10 - 11 августа с 16:00 до 20:00 Покрас познакомит всех со своим творчеством. Также в 2018 году впервые на фестивале будет создан парк развлечений. Парк будет выдержан в эстетике бразильского карнавала, а гости зоны на смогут попробовать свои силы в молоте-силометре, покататься на одной из двух каруселей и посмотреться в кривое зеркало.

Как сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги, в дни работы фестиваля будут курсировать дополнительные электропоезда. 11 и 12 июля вводятся поезда Нижний Новгород – Заволжье и Нижний Новгород – Правдинск.