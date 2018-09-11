Владимир Загайнов: "Обеспечение региона высокотехнологичной помощью осуществляется на 100%" Общество

Владимир Загайнов Фото: ПОМЦ

Главный специалист по хирургии Приволжского окружного медицинского центра (ПОМЦ) Владимир Загайнов в проекте Руслана Станчева "Герои Волги" рассказал о медицинском туризме, новых методах лечения диабета у детей и высокотехнологичной медпомощи.

- Владимир Евгеньевич, сейчас много говорят о высокотехнологичной медицинской помощи, но не все понимают, что это такое.

- Высокотехнологичная помощь – это сосредоточение современных комбинированных технологий: лекарственных, медицинских и технических, которые в совокупности позволяют добиться очень быстрого результата при лечении какого-либо заболевания. Но, как правило, это дорогостоящая технология и обеспечивается государством на федеральном или региональном уровне.

- В Нижегородской области в настоящее время достаточное количество больниц, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь?

- Достаточно. В Нижнем Новгороде практически по всем профилям есть возможность получить высокотехнологичную медпомощь, за исключением эксклюзивных и крайне дорогостоящих технологий. Есть такие, стоимость которых превышает несколько миллионов рублей. Но это удел центров в столичных городах.

В регионе у нас есть клиники, где предложат высокотехнологичную медпомощь и по онкологии, и по кардиологии. Думаю, что обеспечение региона этой помощью осуществляется на 100%. Более того, есть резерв и для привлечения пациентов соседних областей - некий медицинский туризм. Это важная тема, такой туризм позволит привлечь средства в регион, в тоже время развить собственные технологии и задействовать существующие мощности.

- Власть в регионе заявляла о развитии медицинского туризма, тем более у нас очень сильная школа, но предстоит, наверное, все равно многое сделать. А что нужно делать для развития медицинского туризма, чтобы поехали лечиться именно к вам?

- Хочу сказать, что ни маркетинг, ни реклама здесь не работают. Существуют технологии, которые, на мой взгляд, должны продаваться. На сегодняшний день мы тесно работаем с Киргизией. Оттуда постоянно приезжают пациенты, которых мы оперируем. Продаются самые тяжелые и высокотехнологические операции по резекции, аутотрансплантации печени, которые невозможно выполнить в других регионах. На простые технологии никто не поедет.

- Операции какого уровня сложности делают сегодня в ПОМЦ, и насколько успешно конкурируете с Москвой и Санкт-Петербургом?

- Конкурентоспособность высокая у нас. Об этом свидетельствует поток больных из Москвы, которых мы оперируем. Мы выигрываем за счет человеческого отношения к пациентам. Кроме того, демонстрируем свою деятельность и технологии, которые наработали, и это также является привлекательным моментом.

- Что нужно делать и как себя вести в повседневной жизни, чтобы не оказаться в крайней точке, когда говорят: "Резать, не дожидаясь перитонита"?

- У людей должно появиться понимание собственной важности. Не надо запускать заболевание. Если есть беспокойство, то лучше обратится к специалистам сразу. Заболевание лечить лучше на ранних стадиях - и результаты всегда другие. Медицинская помощь, конечно, стала доступнее. Это, в первую очередь, касается онкологии.

- Учитывая информационные технологии, все больше людей занимаются самолечением, и это официальная статистика. Открыл интернет, нашел форумы, онлайн-консультантов… Как нас убедить, что если заболело - надо идти к специалистам?

- Несомненно, информационные технологии завоевывают рынок и то пространство, которое находится между врачом и пациентом. Заметили, что по телевизору одна реклама лекарственных средств? Но людям надо понимать, что ничего не заменит обращение и консультацию у специалиста, никакие онлайн форумы.

Еще мои родители меня учили, что у каждого пациента должен быть врач. Все. Точка. Нет врача – нет лечения. Это надо понимать. А эти поиски по интернету - это попытка спрятаться от проблемы.

- Сейчас по инициативе главы региона Глеба Никитина реализуется в Нижегородской области ряд проектов, в области медицины: "Поезда здоровья" и "Доступная медицина". Анализируя предварительные итоги работы "Поездов здоровья", стало понятно, что у нас две основные проблемы - онкология и кардиология. Причем кардиология на первом месте. Болезни сердца можно же профилактировать, можно вести здоровый образ жизни. Что не хватает людям, чтобы это осознать?

- Я всегда опираюсь на собственный опыт. У самого тоже были вредные привычки. Важно просто понять, что на сегодняшний день лечение - дорогостоящее "удовольствие", а дорогостоящее лечение – еще и опасное. Лучше до этого не доводить, тем более, когда это можно избежать. Можно же не курить, тогда и шансов не заболеть будет больше.

- Женщины более практичные в этом плане, раньше начинают бить тревогу, может быть, поэтому дольше и живут. Мужчины будут держаться до последнего. Мне кажется, что сегодня на уровне государства не хватает работы с мужчинами в этом плане. Или нормально, государство пропагандирует здоровый образ жизни?

- Сейчас существует важная вещь - диспансеризация. Это важно. И профилактика должна быть всегда.

- В Нижегородской области шокирующие цифры по заболеваемости детей сахарным диабетом I типа. Почему дети болеют и что нужно сделать так, чтобы они выздоровели? Что Вы делаете в этом направлении?

- Идет масштабная работа для решения этой проблемы. Поджелудочная железа, которую мы пересадили в Приволжском окружном медицинском центре, со временем потеряла функцию выработки инсулина. Совместная работа с иммунологами показала, что из этого есть выход. Однако, методов лечения сахарного диабета – нет. С врачами Приволжского исследовательского медицинского университета, где я также работаю, пришли к выводу, что на сегодняшний день существует только заместительная терапия инсулином, которая имеет минусы. Это очень серьезная социальная проблема. Прекрати поставку инсулина – каждый 20 нижегородец погибнет в течение нескольких часов.

Наша совместно разработанная концепция заключается в использовании собственного потенциала. Это перекликается с идеей о профилактике заболеваний. Мы совместно с диагностической лабораторией "Гемохелп", за ято я им премного благодарен, начали обследование детей для того, чтобы выявить диабет на доклинической стадии, когда еще есть шанс. Москва в свою очередь нам пообещала создать антитело, которое будет блокировать реакцию появления диабета. Сейчас мы как раз выявляем детей, у которых, к сожалению, диабет зарождается. Пока же развитие болезни остановить нельзя ничем. Надеемся, что будет создано. Я в это верю, поэтому и занимаюсь этой программой.

Вообще это революционная идея. Мы работаем с людьми, которые создали антитело на болезнь Бехтерева. Раньше казалось это неизлечимым заболеванием, сейчас же достаточно одной вакцины.

В заключение скажу, что на сегодняшний день наша программа получила государственную поддержку. Она уже реализуется в Нижегородской области, Марий Эл и Чувашии, но мы хотим расширить наше исследование. Главное - нам удается выявить тех детей, у которых диабет может развиться, выигрываем время и даем возможность предупредить появление этого тяжелейшего заболевания.