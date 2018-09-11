Глеб Никитин в Шатковском районе Нижегородской области вручил награды победителям конкурса "Голос Традиций" Общество

Глеб Никитин в Шатковском районе Нижегородской области вручил награды победителям конкурса "Голос Традиций".

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 435-летие села Хирино отметили в Шатковском районе 15 сентября.

В рамках юбилейных торжеств состоялся V ежегодный конкурс "Голос традиций", в котором приняли участие коллективы народного творчества, мастера, предприятия НХП, производители натуральных продуктов. По итогам конкурса лучших наградили дипломами и грантами.

"Все участники этого конкурса - настоящие подвижники, которые сохраняют

ремесленные традиции прошлого и передают свои знания молодому поколению", -

подчеркнул глава Нижегородской области Глеб Никитин, принимавший участие в церемонии награждения.

"Здесь встречаешься с чем-то уникальным. Можно познакомиться с творчеством народных коллективов из разных районов Нижегородской области и соседних регионов - Кировской области и Мордовии. Видишь, как у участников и гостей глаза светятся, и сам заряжаешься этой энергией. Очень важно, что проведение такого масштабного мероприятия — это частная инициатива. Хочется тиражировать такой опыт, чтобы таких фестивалей и конкурсов в регионе было как можно больше", - добавил глава региона.

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Принять участие в конкурсе "Голос традиций" наряду с ремесленниками и музыкальными коллективами, впервые смогли производители натуральных продуктов Нижегородской области.

Победители и конкурсанты, отмеченные жюри, получили в награду денежные гранты до 100 тыс.рублей.

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