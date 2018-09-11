Евгений Чупрунов: "Мы постараемся сделать так, чтобы каждый желающий ребёнок сумел попасть в "Кванториум" Общество

Евгений Чупрунов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ректор ННГУ им. Лобачевского в проекте "Герои Волги" рассказал о реализации проекта "Кванториум" и о том, какие профессии популярны у абитуриентов

- Накануне состоялось подписание соглашения о реализации проекта детского технопарка "Кванториум". Расскажите поподробнее: что это за проект?

- Это федеральный проект. Его выполняют по конкурсу, там довольно значительные суммы денег для того, чтобы закупить оборудование. Проект направлен на то, чтобы дети разного возраста, в основном школьники, могли прийти в "Кванториум", посмотреть, потрогать, узнать новости науки, что-то поделать, составить некое впечатление об этом, задать вопрос. Вот такое место будет в Нижнем Новгороде, даже два таких места. Одно будет находиться в университете, а второе – на Автозаводе, но чуть попозже.

- Когда будет запущен проект?

- По моим оценкам дата запуска проекта – начало октября этого года.

- "Кванториум" связан с цифровой экономикой. А там есть какие-то особенные, новые направления, которым будут учить детей в стартовом формате?

- Конечно. Например, там будет такой квант – биомедицина. Это же последний писк науки, который бурно развивается, в который вкладываются большие деньги. Естественно, будет IT-квант. Причем мы постараемся сделать так, чтобы там могли использовать новейшие достижения, суперкомпьютерные технологии. Там будет очень интересно, а главное – ново.

- Какое количество детей хотят туда попасть? Как будет происходить отбор?

- Отбор будет происходить таким образом: есть дирекция, есть люди, которые будут заниматься организацией этого процесса, есть преподаватели, которые готовы работать с детьми в "Кванториуме". Организованными группами или даже индивидуально дети будут приходить в соответствующие кванты, где будут обучаться.

Конкурса никакого не будет. Мы попытаемся удовлетворить спрос всех наших детей в городе. По нашим оценкам, в год к нам пойдут несколько тысяч детей. Мы очень постараемся сделать так, чтобы каждый ребенок сумел туда попасть. Но если у него вдруг будет склонность к науке и он захочет более глубоко туда погрузиться, всегда есть университет. Мы выполняем социальную задачу. Раньше говорили о профориентации: не дать физику уйти в бухгалтера, юристу – в филологию. Каждый должен быть на своем месте. Но сейчас жизнь динамична. Главное – выставить жизненную траекторию, чтобы ему было интересно учиться любимому делу всю жизнь. Он может попытаться начальную стадию своей траектории определить у нас. За этим все это делается.

- Есть какие-то узкие места? Переживаете за что-либо?

- Вы знаете, нет. Насколько я понимаю, все у нас хорошо. Конкурс на оборудование выигран, деньги есть, мы со своей стороны даем помещение – почти целое здание, чтобы "Кванториум" существовал. Занятия там будут бесплатные. Есть понимание, кто будет работать, уже есть состав преподавателей. Я не вижу никаких узких мест.

- "Группа ГАЗ" выступает в качестве материальной и эмоциональной поддержки. Какое с ними взаимодействие?

- У нас с ними все хорошо. У них будет своя часть "Кванториума", это будет довольно развязано. Хотя, насколько я понимаю, они в этом тоже очень заинтересованы, произносят правильные слова. Нет никаких сомнений в том, что это будет сделано. Тем более наш губернатор заинтересован в этой программе. Я думаю, это главная гарантия того, что все получится.

- Теперь давайте поговорим о студентах и университете. Какие специальности в почете на сегодняшний день? Кем хотят быть 17-летние абитуриенты?

- Многие из них продолжают хотеть быть юристами и экономистами. Туда очень высокие баллы. Есть новые специальности, связанные с всевозможной безопасностью, например, экономической. Туда тоже большой спрос. Также интересуются биомедициной – это очень модное и интересное направление, это профессия будущего. Не падает спрос на физику. Это меня очень радует.

- Разделяете ли вы точку зрения, что в будущем роботы и искусственный интеллект заменят людей?

- Нет, я ее не разделяю по одной простой причине. Мы должны определить предмет – что и кем заменится. Если речь идет о рутине, то, наверное, это скоро произойдет. Думаю, маленьких бухгалтеров, например, заменят. Но есть то, в чем человека никогда не заменят – творчество. Когда человек добывает новые знания, новые способы. Компьютер только поможет это достать.

- Дайте совет: на какие профессии идти учиться?

- Я считаю, что нашей стране катастрофически не хватает юристов. Не людей с дипломами, а тех, кто может выиграть процесс, оптимизировать что-то. Также все, что связано с энергетикой. И самое главное: все профессии будущего – междисциплинарные. Например, та же биомедицина: в ней работают биологи, медики, компьютерщики, физики. Очень надеюсь, скоро еще придут психологи. Этот союз рождает новые знания.

- Нужно ли учить адаптивности? И учат ли ей сегодня в ННГУ?

- Давайте точно определим понятие: адаптивности надо не учить, адаптивность нужно воспитывать. Обучить этому, читая лекции, можно. Но это должен быть образ жизни в семье и в обществе. Давайте слово "обучить" заменим на "воспитать". Это зависит от традиций, высшей школы, мест, где люди работают. Мы должны побуждать жить таким образом.

- ННГУ стабильно попадает в списки ведущих вузов Европы и мира. Это не первые места, но топ. Для этого прилагаются огромные усилия. Это корректные рейтинги сегодня? Им можно доверять?

- Вы знаете, все рейтинги ограничены. Есть предметные, есть интегральные. Я не обижаюсь на рейтинги. Если мы попали в топ-300 по физике, то да, мы хорошо готовим по физике. Если говорить о скольких-то местах… Самое главное – что мы видны, мы в хорошем месте. А вообще рейтинги отражают реальность.

- Какие отношения у вас сложились с новым министром образования Нижегородской области Сергеем Злобиным?

- Я считаю, что у нас сложились очень хорошие отношения. Мы понимаем друг друга. Вот даже "Кванториум" делаем вместе.