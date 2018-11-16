Почти 30 домов отремонтировано в Павлове Нижегородской области в рамках программы капремонта Общество

Фото: Правительство Нижегородской области

Почти 30 домов отремонтировано в г.Павлово Нижегородской области в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 27 ноября.

Согласно информации, за время действия программы капитального ремонта в Павлове отремонтировано 29 многоквартирных домов, на 2019 год к ремонту запланировано девять многоквартирных домов с разными видами работ.

Накануне комиссия под председательством гендиректора нижегородского Фонда капитального ремонта Геннадия Дурдаева проверила качество работ по трём из них: на ул. Полевая д.2, ул. Новаторов д.8 и ул. Советская д.53. Как сообщается в пресс-релизе, в них недавно завершились работы по капитальному ремонту фасадов, крыш, подвальных помещений и внутридомовых коммуникаций. Капитальный ремонт многоквартирных домов проводили подрядные организации ООО "Павловосантехстрой" и ООО "Проминстрой". Один дом уже принят комиссией без нареканий, еще два дома планируется принять на этой неделе.

По словам Геннадия Дурдаева, подобные выезды совершаются еженедельно. "Сегодня мы проверили три дома, они являются примером работы добросовестных подрядчиков. От жителей этих домов мы получали обратную связь на протяжении всего времени проведения капитального ремонта, и высокое качество проведенных работ - в том числе их заслуга. Мы призываем собственников принимать активное участие в контроле за проведением строительно-монтажных работ и при необходимости обращаться в Фонд любым удобным способом: через социальные сети, через официальный сайт, по телефону. Комфорт жителей при проведении капитального ремонта для нас занимает одно из приоритетных мест", - сообщил Геннадий Дурдаев.

Стоимость ремонта дома по ул. Полевая составила чуть больше 6,5 млн рублей, по ул. Новаторов – около 200 тысяч рублей, по ул. Советская – 1,6 млн рублей. Дома были построены в 1960-х годах и нуждались в капитальном ремонте. Накопления собственников на счете регионального оператора составили от 70 тысяч рублей до 958 тысяч рублей.