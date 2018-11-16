"Федеральное финансирование по основным статьям бюджета для Нижегородской области будет увеличено в 2019 году", - Денис Москвин Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Федеральное финансирование по основным статьям бюджета для Нижегородской области будет увеличено в 2019 году, - рассказал депутат Государственной Думы, секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин 27 ноября 2018 года.

"Это крайне положительная тенденция для Нижегородской области. В этом году наш регион показал достаточно высокие результаты в реализации социальных проектов: мы смогли не только грамотно и эффективно распределить средства бюджета, но и обеспечить четкое исполнение задач, поставленных перед нами нашими земляками. И благодаря увеличению федерального финансирования мы в следующем году сможем эти темпы нарастить", - отметил Денис Москвин.

Как сообщил Денис Москвин, в этом году область получила из федерального бюджета порядка 16 миллиардов рублей. Запланированный объем федеральных средств на 2019 год составит почти 29 миллиардов рублей.

Значительное увеличение коснется всех основных социально значимых статей. К примеру, на благоустройство территорий регион получит почти в два раза больше средств - 1,1 млрд рублей, на ремонт и строительство дорог - 2,7 млрд. Также увеличено финансирование на поддержку культуры, социальные выплаты различным категориям граждан, экологическую безопасность, здравоохранение.

"Нам удалось добиться выделения очень серьезных сумм для региона: почти двукратное увеличение общего объема - это колоссальные средства. И теперь дело за исполнением всех тех масштабных планов и задач, которые мы поставили на будущий год, за каждым выделенным рублем должны стоять конкретные результаты. Самое главное - это выполнение всех социальных обязательств перед нашими земляками", - подчеркнул депутат.

С января 2019 года на федеральном уровне будет увеличен размер ряда социальных выплат. Среди них пособия для поддержки семей при рождении и по уходу за ребенком, пособия по безработице, также принято решение об индексации материнского капитала.