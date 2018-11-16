Последние новости рубрики Политика
27 ноября 2018 16:56  [780] "Федеральное финансирование по основным статьям бюджета для Нижегородской области будет увеличено в 2019 году", - Денис Москвин
27 ноября 2018 14:49  [1376] ВККС рекомендовала Вячеслава Поправко на пост председателя Нижегородского областного суда
27 ноября 2018 09:19  [702] "Такие события, как резонансная ситуация с приёмом граждан в нижегородском минздраве, не должны повториться", - Глеб Никитин
26 ноября 2018 18:44  [1530] "ЕР" выдвинула кандидатуру Александра Чуевского на должность главы МСУ Дальнеконстантиновского района
26 ноября 2018 14:24  [661] Изабелла Дыскина может быть назначена и.о. директора департамента культуры Нижнего Новгорода
23 ноября 2018 20:20  [440] "Много предложений выработано на Госсовете, которые помогут избежать недостатков в планировании нацпроектов", - Глеб Никитин
23 ноября 2018 11:33  [2354] Первый замминистра здравоохранения Нижегородской области Ольга Ермилова покинула пост 23 ноября
23 ноября 2018 06:53  [1713] Шестнадцать человек допущены до очного этапа отбора на пост замглавы Нижнего Новгорода по соцкоммуникациям
23 ноября 2018 06:36  [444] Восемнадцать человек прошли в очный этап отбора на пост замглавы Нижнего Новгорода по образованию, культуре и спорту
22 ноября 2018 17:33  [1625] Нижегородский губернатор Глеб Никитин примет участие в заседании Госсовета РФ 23 ноября
Политика

"Федеральное финансирование по основным статьям бюджета для Нижегородской области будет увеличено в 2019 году", - Денис Москвин

27 ноября 2018 16:56  [780] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Федеральное финансирование по основным статьям бюджета для Нижегородской области будет увеличено в 2019 году, - рассказал депутат Государственной Думы, секретарь Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин 27 ноября 2018 года.

"Это крайне положительная тенденция для Нижегородской области. В этом году наш регион показал достаточно высокие результаты в реализации социальных проектов: мы смогли не только грамотно и эффективно распределить средства бюджета, но и обеспечить четкое исполнение задач, поставленных перед нами нашими земляками. И благодаря увеличению федерального финансирования мы в следующем году сможем эти темпы нарастить", - отметил Денис Москвин.

Как сообщил Денис Москвин, в этом году область получила из федерального бюджета порядка 16 миллиардов рублей. Запланированный объем федеральных средств на 2019 год составит почти 29 миллиардов рублей.

Значительное увеличение коснется всех основных социально значимых статей. К примеру, на благоустройство территорий регион получит почти в два раза больше средств - 1,1 млрд рублей, на ремонт и строительство дорог - 2,7 млрд. Также увеличено финансирование на поддержку культуры, социальные выплаты различным категориям граждан, экологическую безопасность, здравоохранение.

"Нам удалось добиться выделения очень серьезных сумм для региона: почти двукратное увеличение общего объема - это колоссальные средства. И теперь дело за исполнением всех тех масштабных планов и задач, которые мы поставили на будущий год, за каждым выделенным рублем должны стоять конкретные результаты. Самое главное - это выполнение всех социальных обязательств перед нашими земляками", - подчеркнул депутат.

С января 2019 года на федеральном уровне будет увеличен размер ряда социальных выплат. Среди них пособия для поддержки семей при рождении и по уходу за ребенком, пособия по безработице, также принято решение об индексации материнского капитала.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph