Девять ледовых площадок будут работать в Дзержинске Нижегородской области в зимний период Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девять ледовых площадок будут работать в Дзержинске Нижегородской области в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы 28 ноября 2018 года.



Вопрос подготовки кортов и детских спортивных площадок к работе в зимний период обсуждался на заседании комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ. Всего на заседании председатель комитета Виктор Романов и депутат Дмитрий Меснянкин рассмотрели повестку из восьми вопросов.

По информации директора департамента социальной политики и спорта администрации Сергея Гончарова, этой зимой планируется подготовить девять катков, предназначенных для массового катания на коньках. Два их них будут работать бесплатно: стадион "Пионер" (ул. Черняховского, 24а), клуб по месту жительства "Антей" (ул.Окская-Набережная 15). Ещё три, расположенных в ДОЛ "Город спорта" (ул.Желнинское шоссе, 6), загородном отеле "Чайка", базе отдыха "Большая медведица", будут бесплатны для отдыхающих. Четыре катка - МБУ "ФОК", СК "Капролактамовец", ФОК "Уран", городской парк культуры и отдыха (Шайба) - готовы предоставить свой лед для массового катания на коньках за плату.

Председатель комитета Виктор Романов поставил вопрос о расширении этого числа за счет дворовых территорий. Он напомнил представителям администрации, что в своё время в городе проводилась инвентаризация площадок и кортов. "Был выявлен ряд кортов, которые в силу объективных причин, простаивают, а могли бы стать дворовым ледовым катком в зимнее время", - пояснил он.

Сергей Гончаров ответил, что ни одна управляющая компания или ТСЖ на себя расходы по содержанию и по заливке катков не берет.

О мероприятиях, планируемых к проведению на базе клубов по месту жительства в период зимних каникул, рассказала членам комитета начальник отдела молодежи администрации города Алена Давыденко. По ее словам, клубы с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года для детей, подростков и их родителей подготовили множество развлекательных, спортивно-танцевальная программ, зимних развлечений, туристских прогулок. "В период каникул все клубы будут работать по графику. Внутри помещений предложат настольные игры, теннис. Детям будет куда пойти и чем заняться", - подытожила она.

Депутаты приняли всю информацию к сведению, а по двум проектам решений: "О внесении изменений в городской бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" и "О городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" рекомендовали Думе принять положительное решение.