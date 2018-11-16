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Общество

Суд запретил Сокольскому молочному заводу в Нижегородской области выпускать продукцию из-за антисанитарии

28 ноября 2018 19:10  [45] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд запретил Сокольскому молочному заводу в Нижегородской области выпускать продукцию из-за антисанитарии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Заявителем в суде выступило региональное управление Роспотебнадзора, которое просило запретить деятельность завода.

Суд, изучив документы Роспотебнадзора, установил, что молочный завод систематически и неоднократно не соблюдал санитарные правила и технические регламенты. После того, как Роспотребнадзор выявлял эти нарушения, руководство молокозавода не устраняло их,что создавало опасность для здоровья людей, поскольку продукция завода реализовывается через крупные торговые сети Нижегородской области, в том числе Нижнего Новгорода.

Теперь по решению суда Сокольский молочный завод обязан прекратить деятельность по производству молочной продукции в течение десяти дней.

Напомним, что управление Роспотебнадзора в конце октября текущего года приостановило деятельность Сокольского молокозавода на два месяца из-за того, что предприятие выпускало фальсифицированный творог.

Данное нарушение являлось повторным, но в первый раз завод оштрафовали. Во второй раз - предприятие закрыли на два месяца.

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