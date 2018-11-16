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Суд запретил Сокольскому молочному заводу в Нижегородской области выпускать продукцию из-за антисанитарии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Заявителем в суде выступило региональное управление Роспотебнадзора, которое просило запретить деятельность завода.
Суд, изучив документы Роспотебнадзора, установил, что молочный завод систематически и неоднократно не соблюдал санитарные правила и технические регламенты. После того, как Роспотребнадзор выявлял эти нарушения, руководство молокозавода не устраняло их,что создавало опасность для здоровья людей, поскольку продукция завода реализовывается через крупные торговые сети Нижегородской области, в том числе Нижнего Новгорода.
Теперь по решению суда Сокольский молочный завод обязан прекратить деятельность по производству молочной продукции в течение десяти дней.
Напомним, что управление Роспотебнадзора в конце октября текущего года приостановило деятельность Сокольского молокозавода на два месяца из-за того, что предприятие выпускало фальсифицированный творог.
Данное нарушение являлось повторным, но в первый раз завод оштрафовали. Во второй раз - предприятие закрыли на два месяца.
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