Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" со счётом 5:1

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Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" в заключительном матче выездной сессии, который состоялся 28 ноября 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.
В первой половине матча "Ак Барс" забил нижегородцам пять шайб. Нижегородцы до финальной сирены смогли ответить только одной шайбой "престижа" в исполнении Дамира Жафярова.
Следующий матч "Торпедо" проведет в Нижнем Новгороде 1 декабря с московским "Динамо".
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