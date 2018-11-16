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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" со счётом 5:1

29 ноября 2018 13:26  [38] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл казанскому "Ак Барсу" в заключительном матче выездной сессии, который состоялся 28 ноября 2018 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

В первой половине матча "Ак Барс" забил нижегородцам пять шайб. Нижегородцы до финальной сирены смогли ответить только одной шайбой "престижа" в исполнении Дамира Жафярова.

Следующий матч "Торпедо" проведет в Нижнем Новгороде 1 декабря с московским "Динамо".

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