Законопроект о сельских старостах в Нижегородской области принят в первом чтении Общество

Законопроект о сельских старостах в Нижегородской области принят в первом чтении. Такое решение было принято на заседании регионального парламента 29 ноября 2018 года. Далее необходимо принять проект закона во втором чтении (после доработки).

Основная функция старост – организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей при решении вопросов местного значения.

Ранее агентство сообщало о том, что староста назначается Думой либо другим представительным органом муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт.

Старостой не может быть человек, работающий на государственной должности; признанный судом недееспособным или ограниченно дееспособным; либо имеющий непогашенную или неснятую судимость.

Кандидат в старосты может быть как самовыдвиженцем, так и выбран жителями села. Срок полномочий составляет 2-5 лет.

Полномочия старосты:

- взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями иными организациями по местным вопросам

- взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан

- содействует органам МСУ в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте.



"Староста - ключевая фигура на селе, большой помощник и органов местного самоуправления, и жителей. Это человек, который пользуется уважением среди селян. Сегодня на уровне других регионов приняты собственные законы, даже в некоторых уставах муниципальных образований прописаны отдельные положения. И институт старост в некоторых из них уже доказал свою состоятельность. Для сельских населенных пунктов, особенно маленьких, это очень важно. Кроме того, староста будет представлять жителям ежегодные отчеты о результатах своей деятельности", - отметил председатель комитета Закбрания по вопросам госвласти Дмитрий Малухин.

Аналогичный проект закона уже был принят в Удмуртской и Чувашской республиках, Оренбургской, Ленинградской, Вологодской областях и других.