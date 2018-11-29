Шесть представителей молодежного парламента Дзержинска участвуют в конкурсе на присуждение премии для реализации соцпроектов Общество

Представители молодежного парламента Дзержинска Фото: Пресс-служба Думы Дзержинска

Шесть представителей молодежного парламента Дзержинска участвуют в конкурсе на присуждение муниципальной премии для реализации социальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Молодые парламентарии поборются за победу в номинациях "социально-значимая и общественная деятельность", "волонтерская деятельность", "наука и инновации", "профессиональное мастерство".

Лучших определит специальная экспертная комиссия, в состав которой вошли и депутаты городской Думы - председатель комитета по делам молодежи, науке и связям со СМИ Виктор Романов и председатель комитета по образованию, культуре, физкультуре и спорту Людмила Кемайкина.

Заявки на участие в конкурсе подали более 70 человек, в том числе шесть молодых парламентариев - Константин Беляев, Мария Казакова, Дмитрий Вахромеев, Вардуи Карапетян, Александра Дмитриева, Мария Гоняева.

Оценивать ребят будут за мероприятия и достижения, состоявшиеся с начала октября прошлого года до 30 сентября текущего.

Константин Беляев, Мария Казакова и Мария Гоняева стали участниками номинации "социально-значимая и общественная деятельность". Дмитрий Вахромеев - "Волонтерская деятельность", Александра Дмитриева - "профессиональное мастерство", Вардуи Карапетян "наука и инновации".

"Для меня участие в конкурсном отборе - это шанс показать себя, рассказать о своей деятельности, планах на будущее", - поделился Константин Беляев.

По его словам, помимо молодежного парламента он занимается общественной деятельностью и в других структурах: является руководителем местного отделения ВОО "Молодая гвардия", секретарем общественного совета при УВД города, секретарем одного из первичных отделений партии "Единая Россия".

Среди уже реализуемых дел он назвал рейды, которые проводятся совместно с отделом по предпринимательству администрации города и УВД по пресечению продажи алкоголя молодежи, выявление в магазинах просроченных продуктов, в молодежном парламенте – мониторинг законопроектов и принятых нормативно-правовых актов в сфере молодежной политики, выявление граффити с рекламой наркотических средств.

В планах - социальный проект по профилактике вандализма в Дзержинске.

"Задачи ставлю перед собой общие - сделать город лучше, сформировать комфортную среду проживания для горожан. Очень хочется заинтересовать этим как можно большее число молодежи", - рассказал молодой парламентарий.

Подведение итогов конкурсного отбора состоится на следующей неделе, 7 декабря.

СПРАВКА:

Экспертный совет на основании оценок составит рейтинговую таблицу конкурсантов. Победившими будут признаны те, кто наберет наибольшее количество баллов в своей номинации. Размер одной премии составляет 10 тысяч рублей.