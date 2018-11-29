Трёхлетняя девочка пострадала при столкновении фуры с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области 29 ноября Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трёхлетняя девочка пострадала при столкновении фуры с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области 29 ноября 2018 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Согласно информации, водитель большегруза DAF на 332 км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород врезался в стоявший на остановке автобус ПАЗ (маршрут №106). ДТП произошло в 16:15.

В результате пострадала трёхлетняя девочка, сидевшая на руках у отца. После осмотра в ЦРБ госпитализация ребёнку не потребовалась.