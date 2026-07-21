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Происшествия

Чиновника оштрафовали за падение футбольных ворот на ребенка в Дивееве

21 июля 2026 18:17 Происшествия
Чиновника оштрафовали за падение футбольных ворот на ребенка в Дивееве

Фото: Александр Воложанин

В Дивеевском округе Нижегородской области суд вынес приговор сотруднику администрации, по вине которого на спортивной площадке пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Инцидент произошел в марте 2026 года на спортплощадке в селе Глухово. Во время игры на подростка упали футбольные ворота, которые не были закреплены к основанию. Ребенок получил вред здоровью средней тяжести. СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как установлено в суде, начальник Северного территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа не обеспечил безопасность при эксплуатации спортивного оборудования. Подсудимый признал вину.

Суд отказался прекращать уголовное дело с назначением судебного штрафа и вынес обвинительный приговор, признав его виновным в халатности. Кроме того, чиновнику назначен штраф в размере 50 000 рублей.

При вынесении решения были учтены смягчающие обстоятельства, в том числе частичная выплата потерпевшему ущерба в размере 50 тысячи рублей. Также ранее администрация округа выплатила 300 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что летом 2024 года в нижегородском яхт-клубе «Лето» футбольные ворота в насмерть придавили 11-летнего ребенка. Директора учреждения в декабре 2025-го приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 300 тысяч рублей.

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Теги:
Дивеевский район Травма Халатность
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