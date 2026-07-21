Число изнасилований снизилось на 7,7% в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области за первые шесть месяцев 2026 года сократилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом говорится в отчете регионального управления МВД.

С января по июнь в области зарегистрировали 14 135 преступлений. Это на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 17 239 случаев.

Снижение отмечается как среди преступлений, расследование которых обязательно, так и необязательно. Число первых уменьшилось на 28% — с 10 632 до 7 656, вторых — на 1,9%, с 6 607 до 6 479.

Также в регионе стало меньше преступлений против личности. Их количество сократилось на 2,7% — с 1 875 до 1 824 случаев.

В частности, на 22,3% снизилось число убийств — с 94 до 73. Количество изнасилований уменьшилось на 7,7% — с 39 до 36 случаев.

Кроме того, стало меньше фактов причинения тяжкого вреда здоровью — на 20,8% (со 130 до 103) и легкого вреда здоровью — на 25,7% (с 257 до 191).

При этом в регионе зафиксировали небольшой рост числа побоев. Таких преступлений зарегистрировали 23 против 22 годом ранее, что составляет увеличение на 4,5%.

Ранее сообщалось, что нижегородец на пожизненном сроке убил сокамерника в мордовской колонии.