Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил инвалидов с их международным днём Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил инвалидов с их международным днём.

"Уважаемые нижегородцы! Поздравляю вас с Международным днём инвалидов! Сегодня в Нижегородской области проживает более 300 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. За каждым случаем - сложная человеческая судьба, наполненная борьбой с тяжелыми недугами. В этой борьбе очень много отдельных испытаний, преодолеть которые стоит колоссальных усилий. Восхищение вызывает отвага и мужество тех, кто, несмотря на проблемы со здоровьем, ведёт активный образ жизни, и участвует в жизни общества. Спасибо вам за то, что своим примером вы показываете всю силу человеческой природы!", - поблагодарил Глеб Никитин.

"В Нижегородской области есть много ярких общественных организаций, в которых работают и сами люди с ограниченными возможностями здоровья. Все шире становится волонтерское движение, главная цель которого поддержка и помощь тем, кто столкнулся с подобными трудностями. Растёт количество государственных программ, посвящённых созданию равных условий. Инклюзивность уже является нормой при разработке образовательных и социальных программ. Ведётся работа по формированию городской среды, адаптированной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это непростая работа, темпы которой нужно постоянно наращивать", - добавил Глеб Никитин.

"Мне хочется поблагодарить всех, кто участвует в этой работе - добровольцев, медиков, социальных работников и, конечно, родных и друзей людей с ограниченными возможностями здоровья. Нет выше доблести, чем помогать своим ближним, столкнувшимся с трудностями. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия!", - рассказал он.