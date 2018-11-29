150 заявок поступило в информсистему "Антиснег" от нижегородцев Общество

Фото: фото с портала Антиснегнн.рф

150 заявок поступило в информсистему "Антиснег" от нижегородцев. Как сообщили в пресс-службе администрации города 30 ноября 2018 года больше всего обращений поступило в Ленинский, Канавинский и Советский районы.

Подробный рейтинг выполненных обращений выглядит так: Автозаводский (100%), Ленинский (97%), Канавинский (94%), Нижегородский (70%), Сормовский (67%), Приокский (60%), Московский (50%), Советский (43%) районы.

Напомним, новый портал по контролю за уборкой снега заработал в Нижнем Новгороде 19 ноября.