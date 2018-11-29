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Политика

Структуру заместителей секретаря НРО "Единой России" изменили для повышения эффективности работы

30 ноября 2018 19:24  [297] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Структуру заместителей секретаря Нижегородского регионального отделения (НРО) "Единой России" изменили для повышения эффективности работы. Об это сообщает пресс-служба НРО партии.

Решение оптимизировать структуру руководства принял президиум регионального политсовета "Единой России". Данное решение принято для оптимизации работы регионального отделения и повышения эффективности внутрипартийного взаимодействия.

В частности, сфера агитации и пропаганды передана в ведение руководителя регионального исполкома. Новое направление по работе с местными отделениями партии возглавит министр внутренней политики Нижегородского области Роман Любарский.

Секретарь местного отделения партии Канавинского района, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович избран на должность заместителя секретаря по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью.

Секретарь местного отделения партии Автозаводского района, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков сменил на должности заместителя секретаря, курирующего проектную деятельность, депутата областного парламента Валерия Антипова.

Как отмечает руководство регионального отделения, данные изменения осуществлялись для создания более эффективной работающей структуры и в части деятельности заместителей секретаря, и политсовета в целом.

По словам председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, члена президиума Генерального совета "Единой России" Вячеслава Никонова, присутствующего на заседании Регионального политсовета, Нижегородское отделение партии всегда показывало высокие результаты работы.

"Все 17 лет работы партии. Нижегородская организация была и остается одной из сильнейших региональных структур. А Нижегородская область проявляет себя как оплот стабильности и развития, действительно опорный край державы", - отметил депутат.

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