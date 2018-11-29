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Знак "Ш" на стекле автомобилей станет необязательным с 8 декабря. Об этом сообщает ГИБДД РФ.
Изменения в Правила дорожного движения внесло правительство РФ. В частности, изменения снимают обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на транспортных средствах, имеющих шипованные шины.
Ранее данная норма была закреплена в "Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации" с момента их издания в 1993 году и до настоящего времени не менялась.
"Знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами - конструкцией транспортного средства, степенью его загруженности, наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации", - говорится в сообщении.
Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий.
Постановление вступает в силу 8 декабря 2018 года.
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