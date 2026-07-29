Продажи «гибридов» растут: автоэксперт объяснил, чем хороши такие авто Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Россияне стали чаще покупать гибридные автомобили, спрос на которые вырос, а конкуренция среди производителей усилилась. Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков отметил, что подключаемые гибриды Geely пользуются особой популярностью, а продажи Evolute I-Space, GAC и Exeed также растут.

При этом весь сегмент PHEV занимает почти 8% рынка новых легковых авто против 5% за первое полугодие. На рынке остаются такие бренды, как Lixiang, Deepal, Zeekr, Lynk &Co, Tank, BMW и WEY.

Виды гибридных автомобилей

Особенность PHEV заключается в наличии батареи, которую можно заряжать от розетки. Это позволяет использовать как топливо, так и электричество, что обеспечивает гибкость в выборе источника энергии. Например, можно проехать часть пути на электромоторе, а затем переключиться на двигатель внутреннего сгорания.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулём», в беседе с 360.ru отметил, что PHEV не требуют жёсткой привязки к розетке или АЗС, что делает их удобными для использования. Однако, по его словам, расход топлива в таких автомобилях зависит от режима эксплуатации. При дальних поездках без зарядных станций автомобиль будет работать в основном на бензине, что может снизить экономичность.

HEV — это автомобили, которые экономят топливо, но не требуют подключения к розетке. Вся энергия для их электромотора вырабатывается во время движения. Такие автомобили более просты в эксплуатации и обслуживании, но менее гибкие в плане выбора источника энергии.

Гибридные автомобили также различаются по техническому типу. В последовательных гибридах двигатель не связан напрямую с колёсами и работает только как генератор. Электроэнергия, вырабатываемая двигателем, идёт на подзарядку батареи или на привод колёс через инвертор. В параллельных гибридах двигатель может приводить в движение колёса, как в традиционном автомобиле, и заряжать батарею.

Экономичность и обслуживание гибридов

Производители гибридных автомобилей часто обещают невероятную экономичность. Однако, как отмечает Кадаков, за этими цифрами скрывается хитрый расчёт. Например, если вы выезжаете с полным баком и полной батареей, то расход топлива может быть низким. Но если вы сначала используете батарею, а затем только бензин, то расход топлива будет выше.

Кроме того, расход топлива зависит от режима эксплуатации и исходных условий. Если вы едете на дальние расстояния без возможности подзарядки, то гибридный автомобиль может оказаться менее экономичным, чем дизельный. Однако при использовании зарядки расход топлива снижается.

Гибридные автомобили могут работать в холода, но при низких температурах все реакции замедляются, что касается как обычного аккумулятора, так и литиевой батареи. Однако при обычной зиме проблем возникнуть не должно.

Расход бензина у бензиновой машины зимой вырастет на 10%, а гибридной батареи в электрорежиме хватит не на 200 километров, а на 100. Однако работать всё будет.

Обслуживание гибридных автомобилей может быть реже, чем у обычных автомобилей. Однако это зависит от конкретной модели и производителя. Сложностей с перепродажей гибридов возникнуть не должно, если автомобиль находится в хорошем состоянии и известен на рынке.

Гибридные автомобили — это сложный и недешёвый выбор. Они предлагают гибкость в использовании энергии и могут быть экономичными при правильном режиме эксплуатации. Однако перед покупкой стоит учесть все нюансы и особенности конкретной модели.