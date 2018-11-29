Водитель ГАЗели арестован за "пьяное" ДТП со смертельным исходом в г.о. Бор Нижегородской области

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Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, обвиняемого в совершении ДТП в г.о. Бор Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 3 декабря 2018 года.
По версии следствия, 15 ноября 2018 года около 17:00 на 4 км автодороги Толоконцево – Могильцы произошло столкновение автомобиля Shkoda Superb с грузовым автомобилем ГАЗ-33021. Водитель иномарки в результате ДТП скончался на месте происшествия. По данным расследования, водитель ГАЗели в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель заключён под стражу.
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