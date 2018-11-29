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Общество

"Стратегическая задача - развитие инфраструктуры на селе", - Наталья Назарова

04 декабря 2018 11:45  [366] Общество

"Важно развивать сельские территории и создавать там необходимую инфраструктуру, чтобы обеспечить людям высокое качество жизни и перспективу", - заявила депутат Государственной Думы от Нижегородской области Наталья Назарова по итогам прошедшего в Кулебаках приема граждан.

Текст комментария распространила пресс-служба депутата парламентария.

Стоит отметить, что в ходе приема граждан к депутату обратилась жительница села Шилокша, которая рассказала о проблеме с местной школой. Образовательное учреждение, в котором обучаются свыше 130 детей, устарело и требует серьезной реконструкции.

"Есть потребность в наличии учебных помещений, спортзала. Буду этот вопрос прорабатывать с правительством области. Такие села как Шилокша обязательно нужно поддерживать – оно развивается, растет, там стала оставаться молодежь. Необходимо и дальше создавать условия для всех поколений, особенно детей, что чтобы они могли учиться, развиваться, заниматься спортом", - добавила Наталья Назарова.

Депутат Госдумы РФ в заключение добавила, что на развитие села и создание инфраструктуры - стратегически важная государственная задача, решению которой должна способствовать реализация национальных проектов. Так, в частности, в бюджете страны предусмотрены значительные средства на создание в деревнях и селах новых фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий, мест в сельских школах, домов культуры, библиотек.

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