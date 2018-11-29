Деятельность бара "Усинск" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода приостановлена на три месяца из-за антисанитарии Общество

Деятельность бара "Усинск" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода приостановлена на три месяца из-за антисанитарии. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 4 декабря 2018 года.

Роспотребнадзор установил грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в деятельности ООО "Восход" - в баре "Усинск" на ул.Переходникова. Среди нарушений: в баре отсутствуют туалет для персонала, подводка с холодной водой к раковине для мытья рук в туалете для посетителей, также в складском помещении бара потолок со следами протечек. Кроме того, в смывах с рабочей поверхности продавца, ручки крана умывальника, стола для посетителей были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

19 ноября Автозаводский районный суд привлёк компанию к ответственности по ст.6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях и приостановил деятельность бара на 90 суток.