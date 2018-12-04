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Культура и отдых

30 юных нижегородцев прошли во второй этап конкурса "Мисс и Мистер Первоклашка- 2018"

04 декабря 2018 18:18  [38] Культура и отдых

30 юных нижегородцев прошли во второй этап конкурса "Мисс и Мистер Первоклашка- 2018". Об этом сообщает "КП"-Нижний Новгород".

С 12 по 30 ноября на сайте "Комсомольской правды" - Нижний Новгород" проходило онлайн-голосование за фотографии участников. Всего в конкурсе приняли участие 155 ребят. По итогам голосования было выбрано 15 мальчиков и 15 девочек, набравших наибольшее количество голосов.

Победители онлайн-голосования будут приглашены на очный этап конкурса, который состоится 8 декабря 2018 года в ТРК "Индиго Life". Там финалистов ожидает веселый праздник с интересными заданиями, которые позволят ребенку ярко проявить себя и выиграть один из множества призов в какой-либо номинации, отметили в издании.

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