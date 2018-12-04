"Предложения нижегородского отделения озвучат на Всероссийском съезде "Единой России", - Денис Москвин Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

"Предложения нижегородского отделения озвучат на Всероссийском съезде "Единой России" и распространить его на всю страну", - сказал секретарь регионального отделения "Единой России", депутат Государственной Думы Денис Москвин.

XVIII Всероссийский Съезд партии состоится 7 и 8 декабря в Москве. В преддверии Съезда "Единая Россия" провела массовый опрос партийцев в регионах по вопросам обновления партии. Самые конструктивные из собранных идей будут включены в итоговое решение Съезда.

Нижегородские единороссы не просто направили свои предложения в Москву, но и получили возможность озвучить их в ходе Съезда. С докладом о повышении эффективности работы депутатского корпуса и внедренной в регионе системе "Депутат" выступит Денис Москвин.

По его словам, решение сделать ставку именно на позицию и опыт регионов будет способствовать качественному обновлению партии.

"Невозможно говорить об эффективности работы, если она ведется в отрыве от мнения широкого большинства, а его представляют именно партийцы на местах. Поэтому тот "разворот в сторону регионов", о котором объявил Секретарь Генсовета Андрей Турчак, уже дает серьезные результаты, и как раз и должен стать основой обновления нашей партийной организации", - отметил Денис Москвин.

"Представленная возможность озвучить наши предложения прямо на Съезде - одновременно большая честь и ответственность для нижегородского региона. Мы готовы поделиться с коллегами наработанным опытом, который находит отклик не только среди партийцев, но и среди наших жителей", - добавил он.