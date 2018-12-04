Температура от -1° до -6° при южном ветре ожидается в Нижегородской области 5 декабря Общество

Температура от -1° до -6° при южном ветре ожидается в Нижегородской области 5 декабря Фото: НИА "Нижний Новгород"

Температура от -1° до -6° при южном ветре ожидается в Нижегородской области 5 декабря. Об этом сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода.

В этот день неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Синоптики ожидают, что 5 декабря в Нижегородской области будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер прогнозируется южный 4-9 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -5° до -10°, при прояснениях она снизится до -15°. Днем температура ожидается не ниже -6°. На дорогах - накат и гололедица.