Сергей Половников встретился с участниками программы «Герои. Нижегородская область» Общество

Фото: пресс-служба КУПНО

В рамках образовательной программы «Герои. Нижегородская область» состоялась встреча с заместителем губернатора Сергеем Половниковым. Мероприятие прошло в формате открытого диалога.

«В нынешней ситуации на ветеранов специальной военной операции возложена важная миссия: получить необходимые компетенции и направить все свои силы на дальнейшее развитие нашей страны. Программа „Герои. Нижегородская область“ дает знания и навыки, которые помогут прийти к цели. Наша встреча получилась интересной — рассказал о возможностях, которые открываются перед участниками программы, и постарался ответить на все насущные вопросы. Уверен, у каждого из них есть огромный потенциал, и теперь их задача — выбрать сферу, в которой хочется развиваться, и стать по-настоящему эффективными управленцами, чтобы работать на благо региона и всей России», — отметил Сергей Половников.

Во встрече также принял участие министр кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков, модератором выступил ректор Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) Иван Калмыков. Больше всего участников программы интересовали темы трудоустройства ветеранов СВО, патриотического воспитания молодежи, реализации различных проектов на территории региона и другие.

«Я был вынужден вернуться из зоны СВО по состоянию здоровья, а желание помогать Родине осталось. Программа как раз дает такую возможность — продолжать служить своей стране и людям, но уже на гражданском поприще. Мы получаем много новой информации, систематизируем и освежаем уже имеющиеся знания, а живое общение со спикерами всегда приносит практическую пользу. Диалог с Сергеем Владимировичем получился честным и открытым. Думаю, каждый из нас почерпнул из этой беседы то, что обязательно пригодится в дальнейшей работе», — поделился ветеран СВО, участник программы «Герои. Нижегородская область» Станислав Соболькин.

Напомним, что программа «Герои. Нижегородская область» направлена на интеграцию и трудоустройство участников и ветеранов специальной военной операции в систему государственного управления и на предприятия региона.

В марте 2025 года было подписано соглашение между правительством Нижегородской области, РАНХиГС и КУПНО о сотрудничестве по реализации данной программы.

По результатам отборочных испытаний, а также очных собеседований с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Гнеушевым было определено 60 участников основной образовательной программы и 30 человек для обучения в программе по возвращении в регион.

4 августа 2025 года состоялось официальное открытие обучения по программе «Герои. Нижегородская область», в церемонии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На данный момент стартовал четвертый, заключительный, образовательный модуль программы.