Евгений Люлин: «Героям России и победителям Олимпийских игр установят особый порядок получения земель» Общество

21 июля на заседании комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям депутаты обсудили законопроект о бесплатном предоставлении земли отдельным категориям граждан.

Ключевым нововведением стало предоставление земельных участков Героям Советского Союза и Российской Федерации, а также полным кавалерам ордена Славы. Согласно проекту закона, для этих граждан и членов их семей устанавливается особый порядок получения земли в собственность бесплатно. Теперь они смогут выбирать участок в конкретном населенном пункте без проведения жеребьевки. Предельный размер предоставляемой земли для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства составит 40 соток.

Кроме того, законопроект предусматривает увеличение вдвое предельного размера участков для выдающихся спортсменов. Речь идет о чемпионах и призерах Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр (международные спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха), которые являются уроженцами региона или постоянно проживают на его территории. Для них максимальная площадь земли под индивидуальное жилищное строительство вырастет с 15 до 30 соток.

«Мы системно подходим к вопросу поддержки льготных категорий граждан. Данный законопроект расширяет возможности Героев РФ не только в части личного подсобного хозяйства, но и в строительстве жилья. Упрощение процедуры получения участка и четкое закрепление его размеров сделает эту меру поддержки более доступной и прозрачной», — отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«Предоставление земельных участков — одна из самых востребованных мер поддержки. Безусловно, для Героев России, защитников Отечества, мы должны сделать процесс получения этой меры максимально комфортным. Выбирать участок они смогут самостоятельно в любом районе, жеребьевка для этого не потребуется», — подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Важно отметить, что реализация данных изменений не потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Земельные участки будут предоставляться на территориях со сложившейся инфраструктурой, а подключение к коммунальным сетям останется в рамках действующих государственных программ», — подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Фото: пресс-служба ЗСНО, фотограф Дмитрий Косолапов