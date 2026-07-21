Глеб Никитин встретился с семьей участника СВО — жителя Большемурашкинского округа Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочей поездки в Большемурашкинский муниципальный округ встретился с семьей участника СВО Михаила Г. Во встрече также участвовали первый заместитель губернатора Андрей Гнеушев и глава округа Николай Беляков.

Михаил принимает участие в специальной военной операции с 2022 года. В августе 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ, в настоящее время находится в очередном отпуске. С семьей военнослужащего заключен военный социальный контракт, супруга получает все положенные меры поддержки, выплаты и льготы.

Глава региона расспросил бойца о службе, пообщался с его семьей, поинтересовался, нужна ли помощь.

«Ждем вас домой с победой! И уже сегодня нужно задумываться о возвращении к мирной жизни и трудоустройстве. Знаю, что Вы по специальности — агроном, значит, можно подумать и о своем бизнесе. Есть программы, в рамках которых Вы можете получить помощь в этих вопросах. А если есть планы по расширению семьи, получите финансовую поддержку в рамках нашей демографической программы «Основа», — сказал Глеб Никитин.