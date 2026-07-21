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Общество

Около 5% нижегородских девятиклассников не сдали ОГЭ с первого раза

21 июля 2026 18:40 Общество
Около 5% нижегородских девятиклассников не сдали ОГЭ с первого раза

Фото: Александр Воложанин

34,8 тысячи девятиклассников сдавали ОГЭ в Нижегородской области в 2026 году. Основной период сдачи прошел в штатном режиме, сообщили НИА «Нижний Новгород» в министерстве образования региона.

Около 1,4 тысячи школьников получили отметку «5» по всем предметам, которые они сдавали.

При этом примерно 5% выпускников не смогли набрать минимальные баллы по одному или нескольким экзаменам. Такие ученики смогут повторно пройти испытания в дополнительный период, который пройдет в сентябре.

Если пересдать экзамены не получится, для школьников разработают индивидуальные образовательные маршруты.

Отметим, что минимальный балл ОГЭ является нижней границей для получения оценки «удовлетворительно» и аттестата. Эти значения ежегодно утверждаются на федеральном уровне. При этом для поступления в профильные классы школы могут устанавливать более высокие требования. Проходной балл зависит от количества желающих и уровня их результатов.

Кроме минимального порога, для каждого предмета предусмотрены диапазоны баллов, которые позволяют получить оценки «4» и «5». Они отличаются в зависимости от дисциплины.

Для получения аттестата девятиклассникам необходимо успешно сдать четыре экзамена и преодолеть установленные минимальные пороги. По русскому языку нужно набрать не менее 15 баллов, по математике — от 8 баллов, при этом за задания по геометрии необходимо получить минимум 2 балла.

Для остальных предметов минимальные результаты следующие: информатика — 5 баллов, география — 12, биология — 13, обществознание — 14, физика и химия — по 10 баллов, история — 11, литература — 16.

Ранее сообщалось, что 185 нижегородских выпускников не справились с ЕГЭ в 2026 году.

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Теги:
Минобрнауки Экзамены
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