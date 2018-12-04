Нижегородцу грозит до пяти лет лишения свободы за ДТП с мотоциклом, в результате которого погибла девушка

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Уголовное дело возбуждено в отношении нижегородца по обвинению в нарушении правил дорожного движения в результате чего погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры 5 декабря 2018 года.
По версии следствия, ДТП произошло 13 октября 2018 года около 20:15 на дороге у дома № 96 по пр. Гагарина в Приокском районе. 31-летний водитель автомобиля Ford при повороте налево на нерегулируемом перекресте ул. Терешковой и пр. Гагарина не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге мотоциклу Honda. В результате ДТП 21-летняя пассажир мотоцикла погибла.
Отмечается, что санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
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