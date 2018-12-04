Работы по ремонту фасадов ведутся на почти 90 домах в Нижнем Новгороде в 2018 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Работы по ремонту фасадов ведутся на более чем 120 домах в Нижнем Новгороде в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 5 декабря 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, за время действия программы капитального ремонта в Нижнем Новгороде отремонтировано 116 фасадов многоквартирных домов, в которых проживают 6,3 тысячи человека. По данным на начало декабря 2018 года отремонтировано 37 фасадов, еще на 86 ведутся работы. На 2019 год запланировано отремонтировать 50 фасадов.

Согласно информации, 4 декабря комиссия под председательством генерального директора Фонда капитального ремонта Геннадия Дурдаева проверила качество выполненных работ в домах №27 и №67 по ул. Маршала Голованова. Здесь завершились работы по капитальному ремонту фасадов, крыш, подвальных помещений и внутридомовых коммуникаций. Отмечается, что стоимость работ доме №27 составила чуть больше 11 млн рублей, собственники этого дома накопили на счете регионального оператора 1,8 млн рублей.

Выполнение работ Геннадий Дурдаев оценил как качественное.

Напомним, что за время действия программы капремонта в Нижегородской области отремонтировано более 450 фасадов.