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Общество

В Нижегородском кремле прошло торжественное вручение дипломов выпускникам НИУ Президентской академии

17 июля 2026 18:22 Общество
В Нижегородском кремле прошло торжественное вручение дипломов выпускникам НИУ Президентской академии

Фото: пресс-служба ЗСНО

16 июля 2026 года в Нижегородском кремле прошло торжественное вручение дипломов о высшем образовании выпускникам очной формы обучения Нижегородского института управления Президентской академии.

В церемонии принимали участие директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, депутат Государственной Думы ФСРФ Артём Кавинов, заместитель председателя правительства Нижегородской области Денис Исмагилов, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, министр кадровой политики правительства Нижегородской области Роман Марков, депутат Законодательного Собрания, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров, временно исполняющий полномочия председателя Нижегородского областного суда Вячеслав Чигинёв, заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области — заместитель главного судебного пристава Нижегородской области Алексей Вещицкий.

Выпуск 2026 года в Нижегородском институте управления насчитывает 477 выпускников очной формы обучения: 46 магистров, 323 бакалавра, 105 специалистов. С красными дипломами вуз окончили 107 человек, 11 из них имеют средний балл 5,0. С приветственным словом к выпускникам обратилась директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

«Позади годы упорного труда, бессонных ночей. Теперь вы — молодые специалисты, и у многих из вас уже есть выбранная по душе профессия, ведь Президентская академия занимает первое место в стране по подготовке менеджеров и управленцев и второе — по востребованности выпускников. За 80 лет истории вуза мы подготовили более 60 тысяч настоящих профессионалов своего дела и сегодняшний выпуск — продолжение этой славной традиции. Сегодняшнее торжество — это не просто формальное вручение дипломов, это триумф ваших личных достижений и символ единства нашей большой академической семьи», — сказала директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева.

Выпускники НИУ — победители многочисленных международных и всероссийских конкурсов и олимпиад, в том числе «Я профессионал», «Экономическое развитие страны», «Научный код», получатели грантов и лауреаты именных стипендий, активные участники общественной жизни региона в Молодёжном парламенте при Законодательном Собрании, Ассоциации молодых юристов, Молодежном совете при Уполномоченном по правам человека. На их счету десятки научных статей в сфере экономической безопасности, защиты традиционных ценностей, детей и института семьи. Они принимали участие в научно-практических конференциях, акселераторах, проходили программы обучения и развития предпринимательства от ведущих компаний России, в том числе Сбера.

Дипломы выпускникам программ магистратуры НИУ вручали Олег Машковцев и Артём Кавинов.

«Диплом Президентской академии — это знак качества. За 80 лет своей истории институт выпускает управленцев, которые занимают высокие должности в различных отраслях по всей стране. РАНХиГС отличается тем, что знания здесь дают преподаватели — выходцы из профессиональных сфер. Уверен, что эти знания пригодятся выпускникам в их деятельности на благо России. Страна ждёт управленцев эффективных, умных, самостоятельных, умеющих принимать решения. Компетенции, которые вы здесь получили, достойны самых высоких позиций, которые вы, я уверен, в перспективе займёте», — сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Олег Машковцев — выпускник РАНХиГС. Он признался, что именно в Нижегородском институте управления он получил фундаментальные знания в области юриспруденции, которые позволили адаптироваться в годы реформы государственной гражданской службы. Депутат Государственной Думы Артём Кавинов также является выпускником НИУ Президентской академии.

«Сегодня вы получаете не просто диплом. Вы получаете право принимать решения, от которых будет зависеть жизнь людей, развитие территорий, работа предприятий и государственных институтов. Это большая ответственность, но и большие возможности. Очень важно, что многие из вас уже сегодня участвуют в общественной жизни, реализуют проекты, работают в командах. Значит, вы готовы не только строить карьеру, но и менять жизнь вокруг себя к лучшему. Уверен, Нижегородской области нужны ваши знания, энергия и современные идеи. Впереди — интересная профессиональная жизнь, новые задачи и серьезная ответственность. И именно от вас во многом зависит, какими будут наш регион и наша страна завтра», — отметил депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

Дипломы выпускникам факультета экономики вручали Денис Исмагилов и Евгений Чинцов. Заместитель председателя правительства Нижегородской области Денис Исмагилов — выпускник РАНХиГС по специальности «Экономика».

«Экономическая безопасность, экономика в целом — это не только про цифры и расчёты, это про людей и принятие решений, от которых зависит их благополучие, развитие региона и страны в целом. Наш регион инновационный, промышленный, амбициозный. И выпускники с новыми знаниями очень нужны в структурах государственного управления. Будьте смелыми, не бойтесь брать на себя ответственность. Смелость, настойчивость, упорство — это то, чего я желаю вам сегодня. Диплом — это стартовый билет, а знания — это инвестиция в своё развития, тот капитал, который никогда упадёт в цене, его не съест инфляция, поэтому надо всегда быть открытым к новым знаниям, идти вперёд, служить своей стране и своему региону», — подчеркнул Денис Исмагилов.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов также поздравил выпускников.

«РАНХиГС — признанный российский лидер по подготовке менеджеров и управленцев высокого звена, выпускники которого стабильно востребованы во всех отраслях. И не случайно именно на базе Президентской Академии реализуется программа для защитников Отечества „Время Героев“. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наставников за вклад в развитие потенциала участников СВО и за готовность щедро делиться знаниями и опытом со студентами», — отметил Евгений Чинцов.

Роман Марков и Максим Ребров вручили дипломы выпускникам по направлению «Государственное и муниципальное управление».

«Нижегородский институт управления Президентской академии — важное звено в системе подготовки кадров для экономики и социальной сферы. Наши совместные усилия направлены на то, чтобы оперативно обновлять образовательные программы под реальные запросы работодателей, внедрять современные компетенции — такие как анализ данных и искусственный интеллект. Активная позиция вуза позволяет нам эффективно выстраивать систему поддержки кадрового потенциала региона. Нижегородский институт управления готовит лидеров, а лидер — это не статус, а внутренняя позиция», — министр кадровой политики правительства региона Роман Марков.

Депутат ЗСНО, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров в своём приветственном слове подчеркнул, что у Законодательного Собрания Нижегородской области с Нижегородским институтом управления сложились особые партнерские отношения.

«Каждый третий представитель региональной власти — выпускник Президентской академии. Многие студенты РАНХиГС проходят у нас практику. Студенчество учит нас выходить за рамки стандартных решений, превращать любую ситуацию в полезный опыт. Я с теплотой вспоминаю, как в институтские годы мы создавали студенческое самоуправление, запускали телестудию и команду КВН, учились договариваться и находить подходы к любым задачам. Не надо бояться выбирать свой путь, брать на себя ответственность, искать новое и быть неравнодушными, чтобы менять жизнь вокруг к лучшему», — отметил депутат, руководитель аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области Максим Ребров.

Дипломы выпускникам юридического факультета вручали Вячеслав Чигинев и Алексей Вещицкий, выпускникам по направлениям «Менеджмент», «Социология» и «Прикладная информатика» — Роман Марков и Екатерина Лебедева.

По сложившейся в прошлом году традиции 112 выпускников получили паспорта компетенций от Центра карьеры и развития управленческих компетенций НИУ. Это документ, который выдаётся по итогам тестирования и отражает уровень развития «гибких навыков». По статистике, его обладатели находят работу в 4 раза быстрее.

«Выбирая НИУ для обучения, многие из нас основывали выбор на высоком уровне подготовки профессионалов. Многие магистры, выпускающиеся сегодня, пришли на вторую ступень образования уже являясь студентами Академии, что подтверждает нашу приверженность стенам родного института! Сегодня хочется сказать большое спасибо преподавателям не только за лекции, но и за то, что вы верили в наши инициативы, даже когда эти инициативы казались слишком смелыми. Именно благодаря вам мы научились мыслить, действовать и управлять», — поделились выпускники.

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Теги:
Законодательное собрание РАНХиГС
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