Прокуратура потребовала от филиала ФСС в Нижнем Новгороде обеспечить более 600 инвалидов средствами реабилитации Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода внесла представление директору филиала регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) за необеспечение более 600 инвалидов средствами реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 5 декабря 2018 года.

Установлено, что в 2018 году филиалом регионального отделения ФСС РФ выдано 2338 направлений на получение и изготовление технических средств реабилитации инвалидов, в том числе 255 - для несовершеннолетних.

При этом 624 человека, в том числе 59 несовершеннолетних, фактически средствами реабилитации не обеспечены. В том числе, несовершеннолетней не было предоставлено кресло-коляска с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела, другому несовершеннолетнему не был выдан аппарат на голеностопный сустав.

Прокуратура района внесла представление на имя директора филиала учреждения.