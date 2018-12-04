Прокуратура потребовала от филиала ФСС в Нижнем Новгороде обеспечить более 600 инвалидов средствами реабилитации

Фото:
Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода внесла представление директору филиала регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) за необеспечение более 600 инвалидов средствами реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 5 декабря 2018 года.
Установлено, что в 2018 году филиалом регионального отделения ФСС РФ выдано 2338 направлений на получение и изготовление технических средств реабилитации инвалидов, в том числе 255 - для несовершеннолетних.
При этом 624 человека, в том числе 59 несовершеннолетних, фактически средствами реабилитации не обеспечены. В том числе, несовершеннолетней не было предоставлено кресло-коляска с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела, другому несовершеннолетнему не был выдан аппарат на голеностопный сустав.
Прокуратура района внесла представление на имя директора филиала учреждения.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+