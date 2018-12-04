Последние новости рубрики Общество
05 декабря 2018 14:05  [46] Прокуратура потребовала от филиала ФСС в Нижнем Новгороде обеспечить более 600 инвалидов средствами реабилитации
05 декабря 2018 13:43  [458] Подставной сайт управления Роспотребнадзора с платными услугами выявлен в Нижегородской области
05 декабря 2018 13:24  [78] Определены номинанты премии "Пробуждение" в Нижнем Новгороде
05 декабря 2018 12:31  [79] Работы по ремонту фасадов ведутся на почти 90 домах в Нижнем Новгороде в 2018 году
05 декабря 2018 11:14  [161] Глеб Никитин подписал постановление о порядке контроля за долевым строительством в Нижегородской области
05 декабря 2018 10:26  [1018] Владислав Атмахов: "С 1 января 2019 года мусор становится товаром"
05 декабря 2018 09:00  [1040] "Нужны механизмы, которые не позволят действующим незаконно коллекторам чувствовать себя безнаказанными", - Глеб Никитин
05 декабря 2018 07:26  [234] Имя Валерия Чкалова набрало наибольшее число голосов нижегородцев по предварительным итогам конкурса "Великие имена России"
05 декабря 2018 07:01  [287] Глеб Никитин подписал постановление об утверждении границ охранной зоны "дома Чирикова" в Нижнем Новгороде
05 декабря 2018 06:01  [125] Температура от -1° до -6° при южном ветре ожидается в Нижегородской области 5 декабря
Общество

Прокуратура потребовала от филиала ФСС в Нижнем Новгороде обеспечить более 600 инвалидов средствами реабилитации

05 декабря 2018 14:05  [46] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Ленинского района Нижнего Новгорода внесла представление директору филиала регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) за необеспечение более 600 инвалидов средствами реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры 5 декабря 2018 года.

Установлено, что в 2018 году филиалом регионального отделения ФСС РФ выдано 2338 направлений на получение и изготовление технических средств реабилитации инвалидов, в том числе 255 - для несовершеннолетних.

При этом 624 человека, в том числе 59 несовершеннолетних, фактически средствами реабилитации не обеспечены. В том числе, несовершеннолетней не было предоставлено кресло-коляска с ручным приводом и дополнительной фиксацией головы и тела, другому несовершеннолетнему не был выдан аппарат на голеностопный сустав.

Прокуратура района внесла представление на имя директора филиала учреждения.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph