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Общество

Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2026 обеспечила свыше 7 млн часов трансляций

22 июля 2026 11:02 Общество
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2026 обеспечила свыше 7 млн часов трансляций

Фото: ПАО "Ростелеком"

«Ростелеком» подвел итоги работы системы видеонаблюдения и искусственного интеллекта (ИИ) во время досрочного и основного периодов единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года. Свыше 140 тыс. установленных компанией камер обеспечили бесперебойную онлайн-трансляцию на портале «Смотри ЕГЭ» общей продолжительностью более 7 млн часов. Высокие результаты продемонстрировала разработанная компанией нейросеть: эффективность выявления нарушений искусственным интеллектом составила 66%.

В каждом помещении «Ростелеком» установил минимум две современные IP-камеры с высоким разрешением и качественной записью звука, резервные источники питания и коммутаторы. Экзамены прошли в более 66 тыс. аудиторий в 5 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ), а также в зарубежных образовательных организациях в 53 странах мира. Видеонаблюдением также были охвачены более 270 региональных центров обработки информации (РЦОИ), где эксперты предметных комиссий проверяли экзаменационные работы. В ППЭ, расположенных в труднодоступных местностях РФ, велась видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передавалась на портал видеонаблюдения с помощью специального ПО.

Охват помещений видеонаблюдением составил 100%, что обеспечило объективность и максимальную прозрачность процесса сдачи экзаменов. Все видеозаписи будут храниться в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2027 года. Доступ к трансляции и видеоархиву получили представители Рособрнадзора, РЦОИ, ситуационно-информационных центров, органов исполнительной власти и общественные наблюдатели.

За ходом экзаменов следили почти 15 тыс. зарегистрированных на портале «Смотри ЕГЭ» наблюдателей и искусственный интеллект, который анализировал поведение выпускников. В 22 регионах страны нейросеть в реальном времени анализировала видеопоток из 300 аудиторий, фиксируя использование средств связи и шпаргалок, а также вынос из аудиторий контрольно-измерительных материалов. Ежедневная офлайн-проверка охватывала архивы из тысячи аудиторий. Всего на портале было отмечено 16,2 тыс. нарушений, из которых одобрено 11,1 тыс., в том числе нейросеть «Ростелекома» отметила более 3 тыс. подозрительных действий, свыше 2 тыс. из которых подтвердили модераторы. Таким образом, эффективность работы ИИ составила 66%. Нейросеть продолжит выявление нарушений в дополнительном периоде экзаменов, который закончится 25 сентября 2026 года.

Валерий Ермаков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»:

«Система видеонаблюдения „Ростелекома“ построена на защищенных высокоскоростных оптических каналах связи и отечественном ПО. Технологии искусственного интеллекта, который мы применяем на ЕГЭ с 2020 года, значительно повышают объективность контроля и позволяют наблюдателям сосредоточиться на приоритетных задачах. Эффективность выявления нарушений 66% демонстрирует надежность наших решений и укрепляет доверие к экзаменационному процессу».

Круглосуточную сервисную поддержку портала «Смотри ЕГЭ» обеспечил «Ростелеком Контакт-центр». Операторы обработали 38,5 тыс. обращений, поступивших по телефону бесплатной горячей линии в коде 8 800, и ответили на 3,6 тыс. писем, полученных по электронной почте.

Александр Святец, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра»:

«На протяжении всего периода наши операторы обеспечивали своевременную помощь каждому пользователю. Несмотря на увеличение количества обращений по сравнению с прошлым годом, мы сохранили качество сервиса. Голосовой бот с ИИ-модулем обработал более 70% входящих звонков, что позволило операторам сосредоточиться на сложных случаях. Среднее время ответа оператора не превышало нескольких секунд, время обработки почты — 2,5 минуты».

Для видеонаблюдения, передачи и хранения видеозаписей «Ростелеком» использует собственные защищенные высокоскоростные оптические каналы связи и центры обработки данных, распределенные по территории России и оснащенные новейшими системами защиты от хакерских атак.

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Теги:
видеонаблюдение ЕГЭ Ростелеком
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