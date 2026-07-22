Ливни накроют Нижегородскую область

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Ливни ожидаются в Нижнем Новгороде и области 22 июля. Непогода сохранится в течение суток следующего дня, предупредили в региональном МЧС со ссылкой на синоптиков.
Водителей призывают быть внимательнее и ездить предельно аккуратно.
Ранее НИА «Нижний Новгород» выяснило у синоптика Ольги Мокеевой, что ложбины циклонов, которые принесут в регион облачность и осадки, начнут приближаться с запада. При этом резкого похолодания ждать не стоит.
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