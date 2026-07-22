Число наркопреступлений в Нижегородской области снизилось почти на 56% Общество

Фото: Кирилл Мартынов

В Нижегородской области за январь-июнь 2026 года зарегистрировали 1066 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 55,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные статистики регионального управления МВД.

Среди зарегистрированных преступлений 895 относятся к категории тяжких и особо тяжких. По сравнению с январем-июнем 2025 года их число сократилось на 56,7% — тогда было зафиксировано 2069 подобных случаев.

Несмотря на снижение количества преступлений, объем изъятых запрещенных веществ вырос. За полгода сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота 293,4 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Годом ранее этот показатель составлял 96,2 кг.

Кроме того, в регионе выросло число преступлений, совершенных организованными группами. За шесть месяцев было пресечено 1158 таких деяний — на 88,3% больше, чем годом ранее.

Из них 218 преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотиков. Еще 828 имели экономическую направленность — таких случаев стало в 6,7 раза больше по сравнению с январем-июнем 2025 года.

Всего к ответственности привлекли 178 участников организованных групп. Это на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что кота-«наркокурьера» задержали у исправительной колонии в Нижегородской области.