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Сроки и параметры строительства ряда соцобъектов изменили в Нижнем Новгороде

22 июля 2026 12:50 Общество
Сроки и параметры строительства ряда соцобъектов изменили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода на очередном заседании согласовали изменения в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры на 2020−2030 годы. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Решение приняли без обсуждения, поскольку проект ранее рассмотрели профильные комиссии.

Согласно пояснительной записки к проекту, корректировки затронули прежде всего объекты образования. Так, вместимость пристроя к школе №55 в Канавинском районе увеличена с 525 до 700 мест. При этом сроки реализации проекта перенесены на 2030 год, поскольку в действующих целевых программах строительство на 2026−2027 годы не предусмотрено.

Изменения коснулись и школы в границах улиц Дальней, Большой Перекрестной, Максима Горького и Одесской: её мощность скорректирована с 1500 до 1350 мест. Ее строительство предусмотрено по договору КРТ с ООО «Бриджтаун Чайка» и ООО «Глоракс Центр».

В поселке Новинки, напротив, вместимость запланированной школы увеличена с 1500 до 1850 мест. Она появится в рамках КРТ с ООО «СЗ «Спортивная деревня 1».

Также в программу включили строительство отдельно стоящего корпуса лицея №82 в Сормовском районе на 400 мест со сроком реализации в 2030 году.

Скорректированы параметры и по ряду детских садов, запланированных в рамках КРТ. На территории, прилегающей к поселку Новинки, по договорам с ООО «СЗ «Спортивная деревня 1» и ООО «СЗ «Хутор» внесены изменения по вместимости двух детсадов по 320 мест каждый. Также откорректированы параметры детского сада на 84 места в границах улиц Бетанкура, Сергея Акимова и Мещерского бульвара.

В Московском районе в границах улицы Березовской, проспекта Героев и Московского шоссе по проекту КРТ вместимость детского сада снижена со 150 до 120 мест с учетом изменений градостроительных нормативов.

Дополнительно предусмотрено строительство нового корпуса школы №44 в Советском районе на 450 мест, детского сада на 180 мест у дома №232 по улице Максима Горького, а также увеличение мощности школы в ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе с 1200 до 1500 мест.

В разделе объектов физической культуры появились новые позиции: пристроенный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 1950 квадратных метров на улице Воротынской (ООО «СЗ «Комсомольская») и ледовая арена на пересечении проспекта Ленина и Заречного бульвара (ООО «Каро-Фильм»).

В документе также актуализированы нормативно-правовые акты. Подчеркивается, что основанием для включения объектов в программу служат утвержденные мастер-планы и заключенные договоры о комплексном развитии территорий.

Финансирование мероприятий будет определяться ежегодно в рамках городского бюджета. Итоговые объемы инвестиций уточнят после принятия решений по каждому объекту и доведения лимитов бюджетных обязательств.

Ранее сообщалось, что 2,2 млрд рублей направили на подготовку образовательных учреждений Нижнего Новгорода к новому учебному.

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Теги:
Гордума Строительство
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